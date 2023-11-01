وزارة العمل: التفتيش على منشآت ذات كثافة عمالية للتأكد من تنفيذ القانون بالإسماعيلية



أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية للتفتيش على شركة "بنتا فارما" للأدوية، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن..

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مديرية العمل الإسماعيلية

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية بأنه استقبله خلال زيارته سامى الصيرفي مدير قسم الهندسية، وابراهيم شاهين مدير الانتاج،و محمد عبد العظيم رئيس قسم الانتاج، وداليا فاروق مسؤول شؤون العاملين، كما رافقه خلالها من المديرية انتصار لوقا مدير مكتب عمل فايد وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد، ومنى مصطفى مفتش تفتيش عمل، وعبير محمد مفتش تشغيل بمكتب عمل فايد، كما جرى خلال الزيارة الاطمئنان على استيفاء الشركة لتعيين ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومؤكدًا على أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة..

مديرية العمل بمحافظة قنا



قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة قنا إختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية القناوية التابعة لمركز قنا،ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب،وكذلك وتنظيم الاختبارات النهائية للدورة، وذلك فى إطار تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير خاص..

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا فى تقريرٍ للوزارة بأن هذا البرنامج التدريبي استفادت منه 9 فتيات، وقد بدأ التدريب من يوم 20-9-2023 ولمدة 150 ساعة تدريبية، واشار إلى ان المتدربات تقدمن بالشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى تعلمهن مهارات الخياطة والتفصيل، كما أشاد مدير المديرية بمستوى المتدربات ومهاراتهن في الخياطة والتفصيل واتقانهن للمهنة والذى ظهر جليًا فى جودة المنتجات التى قمن بصنعها والموديلات المختلفة من الملابس، ومؤكدًا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما شهد فعاليات الاختبارات مع مدير المديرية كلًا من: محمد علي محمود وكيل المديرية، وأحمد سيد مسئول التدريب، وعبد الرحيم صالح مشرف الوحدة المتنقلة..

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