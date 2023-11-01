الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​في إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني لإسرائيل إلى غد، الخميس.

ولم يتم الكشف عن سبب تأجيل الاجتماع.

 مقتل 9 جنود من قوات جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني جانتس، بعد تأكيد مقتل 9 جنود من قوات جيش الاحتلال،: “إنه صباح صعب على إسرائيل"، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جانتس: “حتى الآن، يواصل جنود الجيش الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف.. سننتصر".

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الهجوم البري على شمال قطاع غزة

بدوره، أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، بيانا، بعد مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال الهجوم البري على شمال قطاع غزة.

وقال جالانت، إن “سقوط جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة؛ يمثل ضربة قاسية ومؤلمة.. قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة”.

 القتال العنيف

وأضاف: “الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة، تكلف للأسف ثمنًا باهظًا”.

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