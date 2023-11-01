الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

انتقادات برلمانية بسبب الاعتداءات الوحشية على مخيم جباليا

الاعتداءات الإسرائيلية
الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جباليا، فيتو

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجزرة البشعة التى أرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قامت بإلقاء 6 قنابل إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات، وهو ما يفسر حجم الجريمة التى تم أرتكابها على مسمع ومرأى من العالم الذي لا يحرك ساكنا من أجل وقف هذه المجازر التى كانت سببا في إنهيار القيم الإنسانية التى أسسها العالم على مدار عقود طويلة.

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استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين

وقال: استمرار إسرائيل على استهداف المدنيين يعكس اصرارها على تنفيذ مخططها بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهي الخطوة التي تهدف من خلالها تل أبيب إلى تفكيك القضية الفلسطينية برمتها، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التوسعية في المنطقة، وهو ما يؤكد قبح النوايا الإسرائيلية التى تصر على العنف رافضة كل مفاوضات ومبادرات السلام التى تم طرحها خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن سياسة التهجير هى سياسة قديمة تبنتها دولة الاحتلال منذ العام 48 عندما أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين للفرار من منازلهم وأرضهم هروبا من الموت وملاحقة العصابات الصهيونية لهم.

تحذير من المساس بسيناء أو أمن مصر القومي

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعي تماما هذا المخطط وتتصدى له بكل حسم وصرامة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المناسبات محذرا من المساس بسيناء أو أمن مصر القومي، ومحاولة تصدير الأزمة لدول الجوار، مشيرا إلى المؤتمر الذي عقده، أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أمام معبر رفح، حمل الكثير من الرسائل الهامة، أبرزها أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، وأن استقرار المنطقة مرتبط بحل الدولتين، مشددا على رفض مصر القاطع لاستهداف للمدنيين.

دور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين

وشدد النائب على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تجهيز مستشفي ميداني بالشيخ زويد لعلاج ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكدا على ضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل للضمان وجود ممر آمن لدخول المساعدات في ظل القصف المتواصل على مدار اليوم على جميع أنحاء القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في تعذيب وموت المواطنين الأبرياء

كما أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي،  عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من ٨٠٠ شهيد، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في تعذيب وموت المواطنين الأبرياء باستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليًا.

وقالت: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حملات الإبادة الجماعية التي لا تميز بين الطفل والشيخ، وماضية تحصد في الأرواح بالطرق الشنيعة التي لا تعرف الدين أو القانون أو الأخلاق.

ولفتت إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي فاقت الحد وتحتاج إلى التصدى لها من خلال آليات فرض العقوبة طبقا لنصوص القانون الدولي الذي أكد على أن تلك الجرائم يتم تصنيفها ضمن جريمة الحرب التي تستوجب توجيه محاكمة دولية عاجلة لإسرائيل، لمحاسبتها على ما اقترفته من انتهاكات في حق الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة طيلة الأيام الماضية.

وأكدت أن زيارة رئيس مجلس الوزراء، لمقر الكتيبة 101، بالعريش تأتي تأكيدا للموقف المصري الثابت تجاه رفض كافة محاولات الإقتراب من الأراضي المصرية أو مجرد المساس بالأمن القومي المصري، والاستعداد بالتضحية بكل ما هو نفيس وغالي في سبيل الحفاظ على تراب سيناء، فضلا عن العزم لى استكمال طريق التنمية الاقتصادية المستدامة على أرض الفيروز.

وأشارت إلى أن الدولة وضعت سيناء نصب أعينها وجعلتها في مقدمة الأولويات على خريطة التنمية، لاسيما بعد سنوات من مكافحة الإرهاب على أرض سيناء، وتعمل على مواصلة تعميرها وبنائها وهذا ما خططت إليه الجهود المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تحقيق اليوم طفرة غير مسبوقة على صعيد الإنجازات والمشروعات القومية التي أحيت المسار التنموي في سيناء.

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