مكتبة الرياينة بالأقصر تناقش الشعر العربى بين الماضى والحاضر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان" الشعر العربى بين الماضى والحاضر" أوضح على حسان الشعر العربي ومكانته في الماضي، والتطور الذي طرأ الشعر، والمراحل الأخيرة التى بلغها الشعر حديثا، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "التسامح وعلاقته في تقوية العلاقات الإجتماعية" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا ثقافة التسامح تجعل الأفراد يحبون بعضهم البعض، في علاقاتهم الاجتماعية، مما يسهم في نشر الإحترام والتعاون، والتبادل في حل المشاكل التي تؤدي إلى زعزعة الإستقرار، وهي الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلي.

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وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الرمزية" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار أهم المصطلحات الرمزية وأشهر مؤسسي المدرسة، ومبادئ المدرسة الرمزية، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "من التاريخ" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق الكانسون واقلام هاي لايت للتلوين، وفرشاة ولون بني.

وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "حيته يوم الغار حماما" ألقاها عوض الله محمد، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي قدمته هناء يونس لرواد القصر، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر قدمته وفاء أبو العلمين، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي عن "الكرم" نفذتها سوزان سليم.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.