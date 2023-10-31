طريقة عمل الكوكيز، سريع التحضير ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل الكوكيز، الكوكيز من أنواع البسكويت الشهيرة التى يعشقها الصغار كثيرا فهو يعرف بسكويت الأطفال، وله شكل مميز ومذاق لا يقاوم.

وطريقة تعامل الكوكيز، سهلة ولكنه يحتاج بعض التكات حتى يكون ناجحا مثل الجاهز، ويمكن تحضيره بنكهات مختلفة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكوكيز.

مكونات عمل الكوكيز:-

كوب إلا ربع دقيق فاخر

نصف كوب سكر

ربع كوب زبد

نصف كوب كاكاو خام

بيضة

فانيليا

نصف ملعقة بيكينج بودر

نصف كوب شوكلت شيبس

طريقة عمل الكوكيز:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت.

نحضر جميع المكونات بالمقادير المضبوطة بشرط أن تكون بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكوكيز.

ثم نحضر بولة عميقة ونخفق الزبد مع السكر جيدًا ثم نضيف البيضة مع الفانيليا ونخفق جيدًا.

ثم ننخل الدقيق مع الكاكاو والبيكينج بودر ثم نضيفهم إلى خليط الزبد ونقلب باليد حتى نحصل على عجينة لزجة، ثم نضيف الشيكولاتة الشيبس.

إذا وجدنا العجينة صلبة جدًا نضيف ملعقة حليب سائل ونخلط.

بعدها نشكل العجين كرات ونرص في صينية مبطنة بورق الزبد.

ثم ندخل الصواني الفرن على حرارة 180 لمدة 10 دقائق فقط.

ونخرج الكوكيز من الفرن وتبرد.

هذا النوع من الكوكيز يتميز بأنه لين من الداخل، ويجب عدم تركه أكثر من 10 دقائق في الفرن حتى لا يجف.

طريقة عمل الكوكيز، فيتو

ولعمل بسكويت النشادر

Advertisements

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

كيلو دقيق

نصف كيلو زبد

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- تضرب الزبد والسكر جيدا حتى يصبح خليطا كريميا ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- ثم نذوب النشادر فى اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدا.

- واخيرا نضيف الدقيق ونعجن جيدا.

- ثم تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- ثم نرص البسكويت فى صوانى مدهونة سمن أو مبها ورق زبد.

- ثم ندخل اصوانى الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- ثم نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن فى علب محكمة الغلق.