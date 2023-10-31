الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني 59 شاحنة من معبر رفح

الهلال الأحمر المصري،فيتو
الهلال الأحمر المصري،فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، عن تسلمه 59 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، أربع شاحنات مرسلة عن طريق الصليب الأحمر، وعدد 55 شاحنة من الهلال الأحمر المصري.

عدم دخول الوقود لغزة

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، احتواء هذه الشاحنات على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية فقط..

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن محطتي إسعاف شمال غزة ومخازن الجمعية الرئيسية خرجت عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف.

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أضرار بغرفة عمليات الطوارئ ومستشفى القدس

كما أشار إلى وقوع أضرارا بالغة  بغرفة عمليات الطوارئ ومستشفى القدس بسبب القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن أضرارا بليغة وتدميرا جزئيا لحق بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر للمستشفى.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ويشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت من قبل أن  المستشفى التركي يتعرض لقصف عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت كذلك: الطواقم الطبية والمرضى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد تعرضه للقصف وأن المساعدات التي وصلت لا تلبي احتياجات المستشفيات في غزة.

وأكدت الوزارة، أن مستشفيات غزة وصلت  لمرحلة يتعذر معها تقديم الخدمات الصحية بشكل كامل في غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: محطات إسعاف شمال غزة خرجت من الخدمة

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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات من نظيره المصري عند معبر رفح

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الهلال الأحمر الفلسطيني: محطات إسعاف شمال غزة خرجت من الخدمة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات من نظيره المصري عند معبر رفح

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