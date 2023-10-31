جيش الاحتلال يزعم اغتيال إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا في كتائب القسام

اخبار غزة الآن، زعم المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل القيادي في حركة حماس إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا، لافتًا إلي أن هذا القيادي هو الذي قاد الحرب في شمال قطاع غزة، وكان له دور كبير في عملية طوفان الأقصى وما حدث في 7 أكتوبر.

استهداف القيادي إبراهيم بياري

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل:"ضربتنا لمخيم جباليا كانت تستهدف القيادي إبراهيم بياري"، داعيا سكان شمال غزة إلي الاتجاه جنوبا من خلال إتاحة ممرات عبر وادي غزة.

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العملية البرية في غزة

وزعم: نتقدم في العملية البرية بقطاع غزة بشكل يخدم أهدافنا بما في ذلك القضاء علي حماس.

وأدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا اليوم، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 250 شخصًا، وقال أبو الغيط إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها.



ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله: إن كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وقال إن المجتمع الدولي مسئول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفًا أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسئوليةعالمية وأممية.