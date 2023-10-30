منتخب الشاطئية يخوض وديتين أمام عمان أواخر نوفمبر

منتخب الشاطئية، اتفق مسئولو منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية على خوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب عمان، أواخر شهر نوفمبر المقبل بالإسكندرية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقرر إقامتها بالإمارات في شهر فبراير 2024.

معسكر تدريبي لمنتخب الشاطئية

ويدخل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية معسكرا تدريبيا مغلقا يوم 5 نوفمبر المقبل بالإسكندرية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

Advertisements

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية في تصريحات خاصة لفيتو، أن معسكر الإسكندرية سينطلق في الخامس من نوفمبر بالإسكندرية ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، ولا يتخلله أي مباريات ودية، وسيكتفى خلاله الفريق بالتدريبات البدنية والفنية على ملعب الكرة الشاطئية بشاطئ إسحاق حلمي بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، فيتو

قرعة كأس العالم للكرة الشاطئية

منتخب الشاطئية، أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة، وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا.

بطولة صعبة وقوية

وأكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أن البطولة صعبة وقوية، ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية فى أول تأهل إلى كأس العالم.

ويشارك المدير الفني لمنتخب الشاطئية فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولى على هامش القرعة، كما يتواجد محمد منجى المدير الإداري للمنتخب فى الإمارات، لاختيار فندق إقامة البعثة خلال فاعليات كأس العالم.

نتائج القرعة

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عن وقوع منتخب مصر، ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات منظم البطولة، وأمريكا وإيطاليا.

فيما أسفرت باقي المجموعات عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية: إسبانيا - إيران - تاهيتي - الأرجنتين

المجموعة الثالثة: السنغال - بيلاروسيا - كولومبيا - اليابان

المجموعة الرابعة: البرازيل - عمان - البرتغال - المكسيك

وأجريت الشهر الماضي مراسم قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال فبراير المقبل.

وحضر القرعة مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، ومعه محمد منجى مدير المنتخب، وشارك مدرب منتخب مصر فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش القرعة.

وكان منتخب الشاطئية قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة، بعد الحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى موزمبيق.

منتخب الشاطئية يخسر أمام البرتغال

وكان منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، خسر آخر مبارياته أمام نظيره المنتخب البرتغالي 5-3 في اللقاء الذي جمعهما في سبتمبر الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة البحر المتوسط للألعاب الشاطئية المقام حاليا بجزيرة هيراكليون باليونان، والمستمرة حتى 16 سبتمبر الجاري.