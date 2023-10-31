ميسي بعد الفوز بالكرة الذهبية: سأظل أحب برشلونة طوال حياتي

أدلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتصريحات صحفية عقب إعلان فوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وفي تصريحات أدلى بها ميسي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بالطبع أنا أتابع برشلونة. إنه النادي الذي أحبه وسأحبه طوال حياتي".

"لديهم فريق عظيم، إنهم مستعدون ليكونوا قادرين على القتال من أجل دوري أبطال أوروبا، ليس لدي أدنى شك في أنهم مرشحون».



العودة لبرشلونة

وتابع ميسي: "إنهم فقط في برشلونة لا يحتاجون إلى الكثير من الضغط".

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وأضاف ميسي: "برشلونة هو بيتي، وأنا أحب النادي وجمهوره، لا أعرف إذا كان ذلك الوداع سيحدث في كامب نو الجديد، أو في أي مكان آخر، لكني أحب جمهور برشلونة ويجب أن يحدث ذلك".

وعن إمكانية عودته إلى برشلونة كمدرب، أجاب: "هذا ليس خيارًا بالنسبة لي اليوم، ولكن العودة إلى برشلونة تمثل خيارًا، فهو المكان الذي أعيش فيه".

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية رجال الثامنة في تاريخه والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول لعام 2023 وجاء ذلك بعد تتويج البرغوث الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمنتخبات.

ويلعب حاليًّا ميسي في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي يتوج بالكرة الذهبية، فيتو

كيفية التصويت على الجوائز

الكرة الذهبية للرجال شارك في التصويت عليها مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين.

الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا.

أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.

تاريخ جائزة الكرة الذهبية

وتم إنشاء الجائزة في عام 1956 من قبل المجلة الفرنسية، وكان ستانلي ماثيوز هو أول من يفوز بها، وفي عام 2010 تم دمج الكرة الذهبية مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ومع ذلك انتهى الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و"فرانس فوتبول" في عام 2016، وتم تغيير الجائزة مرة أخرى إلى "الكرة الذهبية".

حتى عام 1995، كانت الجائزة متاحة فقط للاعبين الأوروبيين، قبل أن تتوسع لتشمل أي لاعب ينشط في بلد أوروبي.

بداية من عام 2007 أصبحت الكرة الذهبية جائزة عالمية متاحة لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

معايير الفوز بالكرة الذهبية

قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.

وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.