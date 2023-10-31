الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

235 مواطنا ومواطنة يلتقون محافظ سوهاج ونائبه لعرض مطالبهم وشكواهم

اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فيتو

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين. 

 

وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي.


كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 235 مواطنا.

 

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وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا  إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

 

وأشار " الفقي " إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.

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