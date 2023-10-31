يحمل صورتها، تعرف على سعر تيشيرت نانسي عجرم بموسم الرياض 2023

ظهرت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال في الليلة الافتتاحية لموسم الرياض 2023 بمباراة النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

إطلالة نانسي عجرم

وحرصت نانسي عجرم على التعاون مع الاستايلست مايا التل لتنسيق إطلالتها من دار أزياء Maison Margiela وارتدت جاكيت خريفي بألوان فاتحة، ويصل سعره إلى 1639 يورو، أي ما يعادل 54 ألف جنيه ونسقته مع بنطلون بـCutouts يصل سعره إلى 525 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.

المستشار تركي آل الشيخ

وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

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ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

فعاليات موسم الرياض

وانطلقت فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

موسم الرياض 2023

وتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.