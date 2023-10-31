الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

العفو الدولية: إسرائيل تقصف جنوب لبنان بالفسفور الأبيض المحرم عالميا

الفسفور الأبيض، فيتو
الفسفور الأبيض، فيتو

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قذائف تحتوي على الفوسفورالأبيض - المحرم دوليًا - في هجوم على مناطق في جنوب لبنان، كما قالت إنها تحقق بهجمات حزب الله وإن كانت تنتهك القانون الدولي.

 

قصف جنوب لبنان بالفسفور الأبيض


وأضافت المنظمة أن تحقيقًا أجرته خلص إلى أن "الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض بطريقة لا يميّز بين المدنيين والعسكريين، بشكل غير قانوني، في هجوم على بلدة الضهيرة في 16 أكتوبر".


وطالبت بالتحقيق في هذا الهجوم باعتباره "جريمة حرب"، مشيرة إلى أنه أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 9 مدنيين، وألحق أضرارًا بمواقع مدنية.

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وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض بشكل لا يميز بين المدنيين والعسكريين هو فعلٌ مروّع، وينتهك القانون الدولي الإنساني".


وأضافت أن "الاستخدام غير القانوني للفسفور الأبيض في بلدة الضهيرة في لبنان، في 16 أكتوبر، عرّض حياة المدنيين للخطر الشديد، إذ نُقل العديد منهم إلى المستشفيات واضطُرّ سكان القرية إلى النزوح، واحترقت منازلهم وسياراتهم".


ودعت المنظمة الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن استخدام هذا السلاح، خصوصًا في المناطق المأهولة بالسكان، وأن "يلتزم بتعهّده بذلك في سنة 2013، رغم تناسيه له".


مادة الفوسفور الأبيض

 

والفوسفور الأبيض، حسب المنظمة، هو مادة حارقة تُستخدم غالبًا لإحداث حاجز دخاني كثيف أو لتحديد الأهداف. وعند تعرضه للهواء، يحترق بدرجات حرارة عالية للغاية، وغالبًا ما يُشعل الحرائق في المناطق التي ينتشر فيها.


ويمكن أن يعاني الأشخاص المعرضون للفوسفور الأبيض من أضرار في الجهاز التنفسي، وفشل في الأعضاء، وغير ذلك من الإصابات الخطيرة التي تدمر حياتهم، بما في ذلك الحروق التي يصعب للغاية علاجها.


وغالبًا ما تكون حروق الفسفور الأبيض التي تصيب مساحة لا تتعدى 10% من الجسم قاتلة، وفقًا للمنظمة.


قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتخذ وضعا دفاعيا على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها بينما تركز على شن الحرب على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.


الهجوم على حزب الله


وأضاف هنجبي: "بعد يوم واحد من القضاء على حماس" ستطبق إسرائيل "الدروس المستفادة" على مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، وأردف قائلًا إن لذلك جوانب تتعلق بالعمليات، دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.

 

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن قصـف زوارق الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، بالتزامن مع عملية التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات


زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف المواصي 


ويتزامن القصف البحري الأخير، مع قصف جوي استهدف مخيم جباليا ونتج عنه مئات الشهداء، بعد مسح مربع سكني كامل عن على وجه الأرض.


أعلنت هيئات الأسرى الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا. 

يستخدمها جيش الاحتلال في غزة.. معلومات عن قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا (إنفوجراف)

انفجار في تل أبيب عقب إطلاق دفعة صاروخية من غزة

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