الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

خبير استراتيجي: مجزرة جباليا ستفتح جبهة الشمال على إسرائيل

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

مجزرة جباليا، قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى إن إقدام إسرائيل على ارتكاب مجزرة جديدة بجباليا الفلسطينية هى تعبير عن حالة اليأس وعدم القدرة على مواجهة المقاومة الفلسطينية على الأرض، لافتا إلى أنهم ليس لديهم الشجاعة على المواجهة، فضلا عن أنهم يتخوفون من المواجهة البرية، وبالتالى ما قاموا به هى قوة الجبناء، وهذا يدل على الندالة والخسة لإسرائيل  ومن يشجعها.

 

الاعتداءات الإسرائيلية على غزة 


وأكد فى تصريح لفيتو أن هذة المجزرة ليست مقدمة للاجتياح البرى،  لأن اسرائيل لن تقدم على الاجتياح البرى الكامل، وبالتالى ترتكب المجازر التى يدونها التاريخ ويحرسها القانون الدولى متصورة ان الناس ستبعد عن المقاومة بهذه الجرائم وإنما العكس هو الصحيح.

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العدوان على قطاع غزة


وتابع من المتوقع خلال الأيام الثلاثة القادمة  فتح جبهة الشمال من جانب حزب الله  لتخفيف الضغط على قطاع غزة خاصة وأن حزب الله يمتلك من القوة والسلاح ما يؤهله لذلك.

 
وواصل حديثه قائلا:  على الجيوش العربية ألا تظل صامتة لأن ما يجرى فى غزة الآن هو ضرب وطعن فى الأمن القومى العربى، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى كافة الاتفاقيات التى وقعت مع هذا العدو الصهيونى.

 

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا بشمال غزة، وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، أن العدد الأولي لقصف الاحتلال الإسرائيلي لحي سكني كامل بمخيم جباليا للاجئين شمال القطاع بـ6 قنابل يُقدر بـ400 بين شهيد وجريح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن القنبلة الواحدة من الستة قنابل تزن طنًا من المتفجرات، إذ تم تدمير حي بلوك 6 في المخيم بشكل كامل، والذي يتكون من بيوت متراصة والجزء الأكبر منها مبني بناءً قديمًا وتضم من المئات من المواطنين.


وأوضح أن الاحتلال دمر هذا الحي بشكل كامل بواسطة 6 قنابل أمريكية الصنع أُلقيت عليها بشكل مباشر، ما أدى إلى قتل وإصابة جميع من كانوا في هذا الحي ويُقدر العدد الأولي لهم بـ 400 بين شهيد وجريح، مضيفًا أن الاحتلال يواصل ارتكاب هذه المجازر في ظل توسيع العدوان البري على القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابع: قام الاحتلال بالدخول من محاور عدة إلى قطاع غزة، إذ أن المحور الأول هو المحور الشمالي الغربي للقطاع وللدخول إلى هذه المنطقة قام الاحتلال بتدمير كل الأحياء السكنية أمامه على مد بصره، ما أدى إلى ارتكاب مجازر وتشريد الآلاف كما قام الاحتلال بمسح كل الأحياء السكنية في تلك المناطق وسار بدباباته فوق ركام الأحياء السكنية حتى تمكن من الوصول إلى منطقة التوام والكرامة شمال غرب قطاع غزة.


وأضاف أنه من خلال المحور الآخر قام الاحتلال بالدخول البري من جنوب مدينة غزة والدخول إلى شارع صلاح الدين وفصل القطاع إلى نصفين مما يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب في غزة، منوهًا إلى أن الاحتلال ما زال حتى هذه اللحظة يوسع من دخوله البري في منطقة جنوب مدينة غزة وأيضًا في المنطقة الشمالية الغربية.

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