ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية، وسط ارتفاعات بالجملة للأسواق الخليجية في كافة المؤشرات في جلسة الإثنين.

بورصة الكويت

ارتفع مؤشر السوق الأول 0.93% وزاد العام 0.78% كما ارتفع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنسبة 0.25% و0.37%.

وسجلت بورصة الكويت تعاملات بقيمة 1.35 مليون دينار وزعت على 3.76 مليون سهم بتنفيذ 289 صفقة في مستهل جلسة التداول

ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها اتصالات بـ2.19%، وتلاه قطاع مواد أساسية بـ 1.51% واستقرت 5 قطاعات.

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وفي تلك الأثناء ارتفاع سعر 34 سهمًا في مقدمتها إيفا فنادق بـ10% بينما تراجع 3 أسهم على رأسها آبار بـ4.90% واستقر سعر 8 أسهم.

وتصدر سهم بيتك المرتفع 1.06% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 1.70 مليون سهم وسيولة بقيمة 1.14 مليون دينار وزعت على 112 صفقة.



وفي المملكة العربية السعودية

ارتفع المؤشر بنسبة 0.25% وهي تقدر ب 131 نقطة ليصل إلى 10614 نقطة بقيم تداول تصل الي 6 مليارات ريال.



وفي الإمارات

ارتفعت مؤشرات الأسواق الإماراتية حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.24% وهي تقدر ب 48 نقطة ليصل الي 3834 نقطة بقيم تداول تصل الي 300 مليون درهم بنهاية الجلسة.



كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.50% وهي تقدر بـ 50 نقطة ليصل إلى 9283 نقطة بقيم تداول تصل إلى 700 مليون درهم بنهاية الجلسة.

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