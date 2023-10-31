السكة الحديد يتلقي خسارته الأولى في دوري المحترفين

دوري المحترفين، تلقي السكة الحديد بقيادة مدربه أمير عزمي مجاهد لخسارته الأولي في دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ”، هذا الموسم.

وخسر السكة الحديد اليوم أمام أبوقير للأسمدة 1-0 خارج ملعبه ضمن الجولة السادسة لمسابقة دوري المحترفين.

وخاض السكة الحديد 6 مباريات في دوري المحترفين، حقق الفوز في مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في مباراة، ويمتلك الفريق 7 نقاط، وأحرز لاعبوه 4 أهداف ودخل مرماهم 4 أهداف.

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وأقيم اليوم الثلاثاء، 5 مباريات في الجولة السادسة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ ” وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي

وادي دجلة يفوز النصر للتعدين 0/3

راية يفوز علي بتروجيت 0/1

القناة ضد حرس الحدود 1/1

أبوقير للأسمدة يفوز 0/1 السكة الحديد

لافيينا يفوز على دكرنس 0/3



وكانت الجولة السادسة انطلقت الأحد بمواجهة أسوان وغزل المحلة 2-0 لصالح زهرة الجنوب.

واستكملت الجولة أمس الاثنين بثلاث مواجهات وجاءت النتائج كالتالي:

مكادي ضد الاتصالات 1-1

بترول أسيوط ضد جمهورية شبين 2-0

مصر المقاصة ضد النجوم 1-1

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين



حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين



طنطا ضد السكة الحديد 1-1

القناة ضد دكرنس 2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد بتروجيت 3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة 0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية ضد النصر للتعدين 2-1



نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين



غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا 0-0



نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين



تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0



نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين



لافيينا 0-0 السكة الحديد

بروكسي 2-2 القناة

المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس

النجوم 0-0 مكادي

مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة

حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة

طنطا 1-0 راية

جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة

النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط

بتروجيت 2-0 أسوان



نظام دوري المحترفين



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.