الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مياه الفيوم توقع عقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميين

شركة مياه الشرب بالفيوم،
شركة مياه الشرب بالفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت عقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميين، التابعة لمركز أبشواي، بتكلفة إجمالية 11 مليون و500 ألف يورو بطاقة تصميمة 11000 متر مكعب / يوم،  وتوسعات تصل إلى 22000  متر مكعب/  يوم، بنظام الحمأة النشطة التقليدية وتطوير منظومة تجفيف الحمأة لتخدم كافة المحطة ليتم ربطها مع عزبة ابو سعدة ابراهيم وعزبة ابو نصار وعزبة العيسوي مرورا بالناصرية بالإضافة اإلى استمرارها في خدمة قرى العجميين وتلات وطبهار وجردو.

Advertisements

ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي. 

مشروع العجميبن

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميبن، أحد مشروعات  برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم  في ضوء اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين الظروف والمعالم البيئية بالمحافظة.

كما بهدف مشروع  توسعات الصرف الصحي الي تطوير وتنفيذ بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، وتسهيل الوصول الى خدمات الصرف الصحي الى المناطق الريفية، حتي تزيد التغطية من 48% إلى 86 %  وسيوفر البرنامج الخدمة الي 900 الف مواطن من أبناء محافظة الفيوم ، كما ان المشروع سيقدم المساعدة في تخفيف التلوث عن بحيرة قارون والتي تمثل ثالث اكبر البحيرات بالجمهورية.

عدد محطات التوسعات

يذكر أن إجمالي مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بلغت 8 محطات تم  الانتهاء من توقيع 6 عقود محطات معالجة( ابشواي- كفر محفوظ -العجميين -اللاهون - ابوشنب - زاوية الكرادسة) وجاري التجهيز لتوقيع عقود محطة معالجة العدوة وقحافة

المحامي العام لنيابات الفيوم: التحول الرقمي بالنيابات أحكم الخناق على الفاسدين

محافظ الفيوم يزور المحكمة الابتدائية استعدادا للانتخابات الرئاسية

 

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم مياه الشرب الصرف الصحي قرية العجميين توسعات الصرف الصحي

مواد متعلقة

المحامي العام لنيابات الفيوم: التحول الرقمي بالنيابات أحكم الخناق على الفاسدين

محافظ الفيوم يزور المحكمة الابتدائية استعدادا للانتخابات الرئاسية

مياه الفيوم تعلن توقيع 42 اتفاقية مع الجمعيات الأهلية لتوصيل الخدمة لغير القادرين

جامعة الفيوم تنظم ندوة عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

الأكثر قراءة

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

مسلسل صوت وصورة الحلقة 15، تفاصيل اعترافات نجلاء بدر أمام الشرطة

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية