مياه الفيوم توقع عقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميين

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت عقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميين، التابعة لمركز أبشواي، بتكلفة إجمالية 11 مليون و500 ألف يورو بطاقة تصميمة 11000 متر مكعب / يوم، وتوسعات تصل إلى 22000 متر مكعب/ يوم، بنظام الحمأة النشطة التقليدية وتطوير منظومة تجفيف الحمأة لتخدم كافة المحطة ليتم ربطها مع عزبة ابو سعدة ابراهيم وعزبة ابو نصار وعزبة العيسوي مرورا بالناصرية بالإضافة اإلى استمرارها في خدمة قرى العجميين وتلات وطبهار وجردو.

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ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

مشروع العجميبن

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميبن، أحد مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم في ضوء اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين الظروف والمعالم البيئية بالمحافظة.

كما بهدف مشروع توسعات الصرف الصحي الي تطوير وتنفيذ بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، وتسهيل الوصول الى خدمات الصرف الصحي الى المناطق الريفية، حتي تزيد التغطية من 48% إلى 86 % وسيوفر البرنامج الخدمة الي 900 الف مواطن من أبناء محافظة الفيوم ، كما ان المشروع سيقدم المساعدة في تخفيف التلوث عن بحيرة قارون والتي تمثل ثالث اكبر البحيرات بالجمهورية.

عدد محطات التوسعات

يذكر أن إجمالي مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بلغت 8 محطات تم الانتهاء من توقيع 6 عقود محطات معالجة( ابشواي- كفر محفوظ -العجميين -اللاهون - ابوشنب - زاوية الكرادسة) وجاري التجهيز لتوقيع عقود محطة معالجة العدوة وقحافة

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