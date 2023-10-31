الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بدبلومة مصر للطيران المؤهلة للضيافة الجوية

الضيافة الجوية، فيتو
الضيافة الجوية، فيتو

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن كورس تأهيلي متكامل بشهادات معتمدة من أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

 

مزايا يحصل عليها الطالب من الالتحاق بكورس مصر للطيران


- الكورس يؤهل لاجتياز اختبارات الضيافة في جميع شركات الطيران (لكن الأكاديمية غير مسئولة عن التعيين) ولا أي مركز أو معهد أو أكاديمية أخرى في مصر يضمن الحصول على وظيفة بأي شركة طيران بدون اجتياز الاختبارات الخاصة بالشركة المتقدم لها.

 


- مدة الكورس 10 أيام نظري وعملي على أجهزة محاكاة الطيران (بمقر الأكاديمية).

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- سعرالكورس 3500 جنيه.
- ميعاد الكورس القادم: 13 ديسمبر 2023.
- التقديم للمؤهلات العليا أو ثانوية عامة فقط (بعد اجتياز مقابلة شخصية).

 

وفي سياق متصل يسعى العديد من الشباب إلى الالتحاق بالعمل في الضيافة الجوية، حيث تعتبر مهنة المضيف الجوي من المهن الممتعة في العالم كمهنة الطيار، إلا أنها في الواقع من أصعبها وأكثرها إرهاقا.

 

وهناك العديد من المتطلبات والمؤهلات التي تحتاج إليها في حالة قدومك للالتحاق بالضيافة الجوية، نرصدها في الخطوات الآتية:

الشهادات 

تطلب أغلب الشركات الشهادة الثانوية، وتعتبر المقياس في التقديم المرحلة الثانوية، والأولوية دائما تكون للذين يحملون مؤهلات أعلى، لكن الشرط الأساسي هو الحصول على الثانوية العامة.

وهناك بعض الشركات تشترط شهادة الدبلومة التي تمنحها بعض المعاهد المتخصصة بتدريس الضيافة الجوية، بالإضافة للثانوية العامة إلا أنها شركات قليلة.

 

اللغة

من متطلبات الضيافة الجوية أيضا اللغة الإنجليزية كمعيار أساسي للمتقدم، مع الأولوية لمن لديه أكثر من لغة وبعض الشركات يشترط شهادة التويفل، وبعضها يقوم بإجراء اختبارات تحديد مستوى للغة، وتختلف الاختبارات من شركة إلى أخرى.

 

التأهيل النفسي 

يجب أن يكون المضيف الجوي لائقا جسديا وصحيا ونفسيا، لتحمل ضغوط السفر، من حيث التعامل مع الجمهور على اختلافهم.

 

الوزن والطول 

لا بد أن يتناسب وزن المضيف مع طوله، وأغلب الشركات تطلب مضيفات أطوالهن فوق 160 سم، وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول.

أن يكون المتقدم خاليا من الأمراض مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض من الأمراض التي تحددها الشركة في الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم صالحا للعمل من الناحية النفسية، وتجري أغلب الشركات كشفا نفسيا للمضيف من ضمن الكشف الطبي.

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