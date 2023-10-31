الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم فى الإمارات، فيتو

سعر الذهب في الإمارات، ارتفعت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق بصورة طفيفة.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن، وتشهد أسواق الإمارات العربية تجارة رائجة في هذا المجال، ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب فى الامارات، فيتو

سعر الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 247 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 227 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216  دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 185 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1734 درهمًا

سعر الذهب فى الامارات

مبيعات الذهب فى الامارات خلال 9 شهور

 

 بلغ حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نحو 37.8 طن بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار درهم، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب»، الصادر عن مجلس الذهب العالمي. 


وحسب التقرير الذي صدر أمس، استحوذت المجوهرات على 78% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بعد أن بلغ حجم مبيعاتها نحو 29.5 طن خلال الفترة المشار إليها.


وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 22% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.


وارتفعت مبيعات الأدوات المالية والسبائك بنسبة 31% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 6.3 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. الأدوات المالية.


وفصليًا، استقر إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلًا 12.5 طن، مقارنة بنحو 12.8 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.


وتوزعت مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي بواقع 73.6% للمجوهرات، مقابل حصة 26.4% للأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب.

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