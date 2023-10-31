تفاصيل جلسة أوسوريو مع مدافعي الزمالك

اجتمع أوسوريو المدير الفني المدير الفني لفريق االزمالك، مع مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها لتفادي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وحرص أوسوريو على شرح بعض الأخطاء التي وقع فيها مدافعو الفريق خلال المباريات الماضية، والتي تسببت في تلقي شباك الزمالك أهدافا.

وقاد الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الأبيض اليوم، الذي أقيم على ملعب الترسانة استعدادا للقاء "زد" المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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يذكر أن المدير الفني غاب عن مران الأمس نظرا لسفره إلى الخارج بعد حصوله على إذن من إدارة النادي، قبل أن يعود إلى القاهرة خلال الساعات الماضية لمواصلة مهام عمله.

واجتمع أوسوريو مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث معهم عن أهمية المباراة المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز في لقاء زد، وشرح بعض الأمور الفنية لتطبقيها في مران اليوم.

وشهد التدريب مشاركة محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق بصورة طبيعية، بعدما خاض بالأمس تدريبات بدنية وتأهيلية على هامش المران لتجهيزه للمباراة المقبلة.

وواصل مصطفى شلبي جناح الفريق برنامجه التأهيلي ولم يشارك في التدريبات الجماعية، في ظل معاناته من إصابة بكدمة قوية في القدم، تعرض لها خلال مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.

واستقر مسئولو نادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تجديد عقد شيكابالا صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين.

وينتهي عقد شيكابالا ينهاية الموسم الجاري ومن المقرر أن يقوم مسئولي بتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين مقبلين.

وتحدث مسئولو نادي الزمالك، مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن أسباب كثرة سفريات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وأبلغ مسئولو الزمالك، مدير الكرة برفضهم كثرة سفريات أوسوريو وترك الفريق ومطالبين إياه بتحذير المدرب من هذا الأمر.

وسافر أوسوريو خلال الساعات الماضية إلى موطنه لظروف خاصة وينتظر أن يعود المدرب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك قرارات الاجتماع الرسمي الأول للمجلس الجديد للقلعة البيضاء للدورة 2023-2037.

قرارات مجلس إدارة الزمالك

وكان الاجتماع الرسمي الأول لـ مجلس إدارة نادي الزمالك انطلق في تمام الساعة 6 مساء وانتهى في تمام الساعة 11 مساء.

وتواجد في الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك بالإضافة إلى أحمد سالم المتحدث الإعلامي للنادي.

وأعلن أحمد سالم عن القرارات في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك وجاءت كالتالي:

تعيين أحمد سالم متحدثًا رسميًّا لمجلس إدارة الزمالك.

توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك بعد انتهاء الانتخابات.

تعيين هشام نصر "نائب رئيس نادي الزمالك" قائم بأعمال المدير التنفيذي للزمالك بدون مقابل مادي وبصفة مؤقتة حتى تعيين مدير تنفيذي.

تعيين اللواء حسن موسى نائب مدير المقر الرئيسي ومشرفًا على قطاع الأمن.

تعيين الدكتور عبد الله جورج عضو نادي الزمالك مستشارًا لمجلس الإدارة بدون مقابل.

تعيين المستشار هشام إبراهيم عضو النادي مستشارًا للنادي ومشرف على الشؤون الإدارية في المقر الرئيسي بدون مقابل.

تعيين أحمد سليمان وحسين السيد كمشرفين على قطاع الكرة والاستعانة بمن يروا من الإدارة أو خارجها لخدمة أفكارهم.

تعيين هاني شكري وأحمد خالد حسانين لإعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أي التزامات على نادي الزمالك وعرض النتائج على مجلس الإدارة.

تكليف هاني برزي عضو مجلس الإدارة بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم في النادي وعرضها على المجلس فور الانتهاء منها وله حق الاستعانة بمن يشاء.

تكليف هشام نصر ونيرة الأحمر ومحمد طارق ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين بدراسة ملف ألعاب الصالات ووضع مشروع تطوير وهيكلة القطاع فينا وإداريًّا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء.

تكوين لجنة خاصة مكونة من المستشار عبدالمنعم فتحي نائب رئيس مجلس الدولة وعبد المنعم زمزم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار محمد إبراهيم طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدا لاعتمادها وفقًا للإجراءات القانونية واجبة الاتباع.

تشكيل لجان نوعية استشارية لمجلس الإدارة من أعضاء النادي متطوعين دون مقابل.

تكليف المنظومة الإعلامية بإنشاء صفحات خاصة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وتلقي الشكاوى والمقترحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتولى أحمد خالد ورامي نصوحي متابعة التنفيذ وتقديم تقرير في هذا الشأن لمجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.

تكليف حسام المندوه وهشام نصر وهاني شكري لمراجعة ودراسة الإضافة والفصل وتقنين إجراءات إضافة وفصل أبناء الأعضاء في ضوء توالي القرارات الصادرة بهذا الشأن.

تفويض حسين لبيب وحسام المندوه وعمرو أدهم في التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية والاتفاق على تسوية وطريقة سداد مستحقات الهيئة وتسوية النزاع نهائيًّا.

تعيين الكابتن طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة.

تعيين الكابتن حسن يسري رئيسًا لجهاز كرة اليد.

تعيين الكابتن أحمد مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة.

إخطار جميع العاملين ممن عليهم سلفة أو عليهم عهدة واجبة السداد بضرورة التوجه إلى إدارة الشؤون المالية لتسوية مواقفهم وإلا سيكونون عرضة للمسائلة القانونية خلال أسبوع من إصدار القرار.