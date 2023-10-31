الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة المنصورة تكرم رموز كلية الزراعة في اليوبيل الذهبي

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

شهد  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء اليوبيل الذهبى لكلية الزراعة بمناسبة مرور خمسين عاما على انشاء الكلية تحت شعار "خمسون عاما من العطاء" تزامنا مع اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.


بحضور  الدكتور محمد شطا عميد الكلية والعمداء السابقين للكلية،  الدكتور المتولى أبو سريع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور صالح سعدة وكيل الكلية للتعليم والطلاب والسادة الوكلاء السابقين، اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الدكتورة أمينة شلبى أمين المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، الشيخ سامى عجور ممثل الأزهر الشريف، والقمص سيداروس ممثل للكنيسة وممثلى مؤسسة تطوير محافظة الدقهلية وبحضور  علماء وأعضاء هيئة التدريس مؤسسى الكلية وشباب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

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ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر التحية والتقدير إلى العلماء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الرعيل الأول من جيل المؤسسين لهذا الصرح العلمى على ما قدموه من جهد وعطاء لسنوات وصولا لتميز الكلية محليا ودوليا، فقد ساهمت الكلية بتقدم التصنيف الدولى للجامعة وتم تصنيف قطاع العلوم الزراعية من أفضل القطاعات فى الترتيب من 75-100 على مستوى العالم ويوجد بالكلية علماء من الأكثر تأثيرًا بالعالم أثروا البحث العلمى على مدار خمسون عاما من التميز واليوم فى اليوبيل الذهبى للكلية نكرم جهود كل من ساهم بإنشاء الكلية وتطور البحث العلمى بها.


مؤكدًا أن كلية الزراعة لها دور كبير فى المتغيرات والمستجدات العالمية فى الفترة القادمة وعليها دور كبير فى دراسة أثر التغيرات المناخية على المنتجات والمحاصيل الزراعية والمحافظة عليها وزيادتها والتأثير على الثروة الحيوانية والوصول لبحوث علمية تطبيقية تعمل على الحد من مخاطر التغيرات المناخية. 

 


وقدم الدكتور صلاح عبد اللطيف كلمة نيابة أول دفعة من خريجى الكلية عبر خلالها عن عظيم فخره بانتمائه لهذا الصرح العلمى الكبير كلية الزراعة بجامعة المنصورة 

 

وأشار إلي أن اليوبيل الذهبى للكلية يعد يوم الوفاء العظيم لكل من ساهم وقدم جهدا فى سبيل إنشاء وتطوير الكلية مشيرا أن تاريخ إنشاء الجامعة على يد مؤسسها الراحل الدكتور أبو النجا وتولى الدكتور عبد المنعم البدراوى يدل على الاخلاص والتفانى فى العمل وتعاقب الأجيال لتطوير الجامعة والوصول لهذه المكانة محليًا ودوليًا كما دعا شباب أعضاء هيئة التدريس باستكمال مسيرة الكلية من خلال العلم وتطوير البحث العلمى للمساهمة فى تحقيق التقدم لمصرنا الحبيبة.
 

كما وجه  الدكتور محمد شطا التحية والتقدير الى الأساتذة أعضاء هيئة التدريس المؤسسين للكلية والذين ساهموا فى بناء هذا الصرح العلمى الذى نحتفل بمرور خمسين عاما على إنشائه، مشيرًا أن الدراسة بدأت بالكلية بالقرار الجمهورى رقم 542 عام 1973-1974  

 

ولقد جاء اليوبيل الذهبى للكلية  ليعبر عن جهود الأجيال التى تعاقبت على بناء وتطوير هذا الصرح العلمى ليصل لهذه المكانة العلمية وهو ما يفرض على الجيل الحالى والأجيال المتعاقبة من الباحثين والعلماء ضرورة العمل الجاد للحصول على مكانة متميزة ومرموقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع والسعى نحو التميز لتبقى الكلية داعمة ومنارة لخدمة الزراعة المصرية.

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وأشار  الدكتور المتولى أبو سريع أن كلية الزراعة تطورت بفضل جهود الرعيل الأول من المؤسسين من السادة أعضاء هيئة التدريس والذين أعطوا من خبراتهم والعمل الجاد للحصول على مكانة متميزة ومرموقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع والسعى الدائم نحو التميز والجودة. 
واختتمت الاحتفالية بتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس مؤسسى الكلية ومن تقلدوا المناصب العلمية والإدارية بالكلية.

أعضاء هيئة التدريس التميز الزراعة والري الفترة القادمة اليوبيل الذهبي لإنتصارات اكتوبر رئيس جامعة المنصورة دار لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

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