رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الحرم الجامعي وانتظام الدراسة (صور)

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة، والدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، والدكتورة إيمان سعيد مدير برنامج فارم دي، اليوم، الحرم الجامعي، ومعامل الكليات، والإنشاءات الجديدة.

جولة رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

جولة رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

واستهل رئيس الجامعة الجولة بتفقد الحرم الجامعي ومتابعة انتظام المحاضرات والمعامل داخل الجامعة.

وأوضح أن جميع التجهيزات بالمعامل متطورة وفقًا لأحدث التكنولوجيات، من خلال تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية، التي تتميز بالتفرد وتحقيق متطلبات الجودة العالمية على مستوى الجامعات المصرية.

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جولة رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

جولة رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وأشار إلى حرص الجامعة على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم، لتقديم خدمات متميزة ومتطورة قادرة على تخريج أجيال قادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال جولته تفقد "الخولي" انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك قاعات المحاضرات والمعامل الدراسية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان والحماية المدنية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، موجهًا بتذليل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه الطلاب

جولة رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

جولة رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

واطمأن خلال الجولة، على الأعمال الإنشائية للكليات الجديدة، مؤكدًا ضرورة المتابعة اليومية للإنشاءات الجديدة على مستوى الجامعة، سواء كانت في مرحلة الاستكمال والتشطيب، او في مراحل الانشاءات الجديدة، ومتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني، وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة، طبقًا للمواصفات المعتمدة.