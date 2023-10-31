أسعار الذهب في السعودية اليوم 2023-10-31

سعر الذهب في السعودية، ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ، اليوم الثلاثاء الموافق 31-10-2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

الذهب اليوم الثلاثاء فى الاسواق

سعر جرام الذهب فى المملكة السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية، سجل سعر عيار 24 نحو 241 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 221 ريال، وبلغ عيار 21 نحو 211 ريال.

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وجاء سعر عيار 18 بنحو 181 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1694ريالًا سعوديًّا.

احتياطى الذهب فى البنوك المركزية

ارتفعت احتياطيات الذهب في البنوك المركزية العالمية بمقدار 337 طنًا، أي أعلى بنسبة 120% على أساس ربع سنوي، وهي ثاني أعلى إجمالي للربع الثالث بعد الربع الثالث من عام 2022.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير، أن لم طلب البنوك المركزية حول العالم على الذهب يشهد أي تراجع في الربع الثالث، مقارنة بأرقام بالنصف الأول القياسية من العام.