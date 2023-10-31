التعاون يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين بالفوز على الوحدة

كأس خادم الحرمين، حقق فريق التعاون فوزا على نظيره الوحدة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون الجديد في بريدة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم التعاون بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق لاعب الوحدة منير الكجوي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يواصل التعاون ضغطه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 11 عن طريق ألفارو ميدران، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة بثنائية نظيفة.

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بتلك النتيجة يتأهل التعاون إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يودع الوحدة البطولة مبكرا.

من ناحية أخرى، أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهد هجوم اتحاد جدة الفرنسي كريم بنزيما ومعه البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين

ويضم تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين كلا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوسواي

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

كما أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعب "الأول بارك" الخامسة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تشكيل النصر ضد الاتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، أليكس تيليس وايميريك لابورت.

في خط الوسط: ساديو ماني، أوتافيو، بروزوفيتش، سيكوفوفانا واندرسون تاليسكا.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

وتواجد الثنائى البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالى ساديو مانى على رأس تشكيل العالمى لمواجهة الاتفاق فى كأس الملك.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويحتضن ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، مباراة النصر ضد الاتفاق، في الخامسة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنقل قنوات SSC HD، مباراة النصر ضد الاتفاق في الخامسة و45 دقيقة مساء الثلاثاء، وبأداء صوتي للمعلق فهد العتيبي.