الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد قرار منع التعامل معها، راندا عبد السلام: أشرف زكي يدعم الفنانين دائما

راندا عبد السلام،
راندا عبد السلام، فيتو

علقت الفنانة راندا عبد السلام على قرار أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها هي وعدد من الفنانين، لعملهم بدون تصريح، وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية؛ فيما حذرت النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم.

راندا عبد السلام تعلق علي قرار منع التعامل معها 

وقالت راندا عبد السلام في تصريح خاص لفيتو:"كل الاحترام والتقدير للقواعد المنظمة اللي وضعتها نقابة المهن التمثيلية وحاليا جاري استيفاء الأوراق اللازمة".

وأضافت: "شرف لأي ممثل إنه ينتمي لنقابة المهن التمثيلية المصرية العريقة التي دائما تساهم في تطوير المهنة وحمايتها.. كل التقدير والاحترام للنقيب الدكتور أشرف زكي اللي دائما في ضهر الفنانين ودائما يعمل لمهنتنا".

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وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الفنانين لعملهم بدون تصريح، وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية؛ فيما حذرت النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم.

نقابة المهن التمثيلية

وضمت قائمة الأسماء كلا من: "عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج". 

كما قررت نقابة المهن التمثيلية عدم التصريح لهم لممارسة المهنة. 

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أشرف زكي الفنان أشرف زكي الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين الفنانة راندا عبد السلام

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