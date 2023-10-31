الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبو الغيط يبحث أزمة غزة مع اقتصادية الأمم المتحدة لغربي آسيا

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،فيتو

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط رحب بـ رولا دشتي، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الجانبين، ومشيدًا بالتقرير الذي أعدته الاسكوا تحت عنوان "الحرب على غزة: تداعيات مدمرة غير مسبوقة"، وحثها على بذل كافة الجهود التي من شأنها تخفيف آثار الحرب وتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين، كما اقترح أبو الغيط تعزيز التعاون المشترك بهدف وضع تصور تنموي اجتماعي إنساني للوضع في فلسطين يتم العمل على تنفيذه فور سماح الظروف بذلك.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة الوضع في غزة، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة اقتصادية واجتماعية وإنسانية على الشعب الفلسطيني، والحاجة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من تلك التداعيات، وقد حذر الجانبان في هذا الصدد من خطورة استمرار الحرب على غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أشاد بالتعاون بين الجامعة والاسكوا في بلورة الرؤية العربية 2045، التي ستكون مبادرة مهمة لدفع العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ومن جانبها، أشارت رولا دشتي إلى تطلعها لإطلاقها بشكل رسمي في أقرب فرصة ممكنة، معربة عن رغبة الاسكوا في عقد الدورة الوزارية لمجلسها بمقر الأمانة العامة يوم 18 ديسمبر القادم، والذي سيتم خلاله إطلاق الرؤية العربية 2045.
 

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أبو الغيط رولا دشتي الجامعة العربية

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