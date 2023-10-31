ضبط طن ملح غير مطابق للمواصفات وحلوى منتهية الصلاحية فى أسواق أسوان (صور)

شنت مديرية الصحة بأسوان حملة تفتيشية على الأسواق بناء على تعليمات المحافظ اللواء أشرف عطية، بتشديد الرقابة علي الأسواق والمنتجات الغذائية، تحت إشراف الدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي وبالتنسيق مع خالد أبوالقاسم مدير مدرية التموين.

واستهدفت الحملة المشتركة الأسواق للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، حيث تمت مداهمة مخزن غير مرخص ويوجد به خطر علي الصحه العامة ، وتم التحفظ علي طن و٤٠٠ كيلو ملح للتغير في الخواص الطبيعية، واستخدام اسم شركة غير شركة المنتج الأصلي

وطن جيلي كولا( لوليتا) للشك في صلاحيتها وإعدام ٢٧٤ كيلو أغذية مختلفة، وتم تحرير محاضر بالواقعة وتم مخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرار بالغلق الفوري.

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وكانت الحملة بقيادة محمود عبدالسلام مراقب اول الأغذية وشريف اشرف مفتش الأغذية بمكتب مراقبه الاغذية بالاشتراك مع محمود سناري وصبري بسطاوي واحمد حامد مفتشي التموين بمديرية التموين.