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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 240 بجريدة الوقائع المصرية

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 240، الصادر في 29 أكتوبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الدقهلية.


-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤٩٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان، ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان.


الكائنة بحرى الطريق الساحلي- زاوية العوامة- مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لـ شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات، لإقامة مشروع (منشآت عقارية ٥٠% + منشآت سياحية فندقية ٥٠%)

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-وقرار محافظة الدقهلية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخطط التفصيلي لقرية (شيوة الغربية) التابعة للوحدة المحلية بشبراويش، مركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها.

 

 

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