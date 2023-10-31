الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

صدور رواية "أنا وعمي والإيموبيليا" أحدث أعمال الكاتب ناصر عراق

رواية أنا وعمي والإيموبيليا،
رواية أنا وعمي والإيموبيليا، فيتو

 صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "أنا وعمّي... والإيموبيليا" للروائي ناصر عراق، حيث طرحتها الدار في فروع مكتبات الشروق ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة. 

 

رواية أنا وعمي والإيموبيليا 

ومن أجواء الرواية: لجأ الألماني «روبرت شارفنبرج» إلى مصر هربًا من رجال الجستابو في ألمانيا النازية، وما كاد يستقرّ ويبدأ عمله في السينما بمساعدة صديقه المصري حتى تُوفِّيَ ذلك الصديق تاركًا ابنه الوحيد «فكري» في رعاية «شارفنبرج». 

 وعندما تأتي «إلزا» ابنة شقيقة «شارفنبرج» لتقيم معه في عمارة الإيموبيليا، يبدأ «فكري» في التقرُّب إليها ومحاولة إثارة اهتمامها، في الوقت الذي يقع فيه «شارفنبرج» في غرام «زوزو» التي يشك «فكري» في كونها عميلة مخابراتية؛ فيقرِّر التفرُّغ لكشف حقيقة تلك المرأة الغامضة !

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أحداث رواية أنا وعمي والإيموبيليا 

وتنقل الرواية بشكل تشويقي أجواء العمل السينمائي في مصر خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو ما يُعَبِّر عنه الروائي ناصر عراق في أجواء من الطرافة، ليُظهِر بعض الشخصيات المعروفة مثل أم كلثوم ومصطفى النحاس وصلاح أبو سيف ونجيب محفوظ  بوصفها شخصيات فاعلة داخل النصّ، تتبادل مع أبطاله الكثير من الهموم والتساؤلات حول  نشاط أجهزة المخابرات في عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وتسلِّط الضوء على التطورات السياسية خلال تلك الفترة وتُظهر ما فيها من ثراء وتنوُّع، وتنتصر للتعددية الثقافية والفكرية لتُقدِّم تحية حارَّة لزمن أفلام الأبيض والأسود المؤطَّر بالحنين.

 

الكاتب ناصر عراق 

 وناصر عراق كاتب وروائي مصري صدرت له 13 رواية، منها رواية «الأزبكية» الفائزة بجائزة كتارا الكبرى للرواية العربية عام 2016، ورواية «العاطل» التي وصلت إلى القائمة القصيرة للبوكر العربية 2012، «الأنتكخانة» التي وصلت إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2023، «نساء القاهرة. دبي» التي وصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة أرى روايتي في أبو ظبي عام 2018، «اللوكاندة» و«أيام هستيرية» كما صدرت له عدة كتب؛ منها: «السينما المصرية.. 50 عامًا من الفرجة».

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رواية أنا وعمي والإيموبيليا الكاتب ناصر عراق دار الشروق اصدارات دار الشروق ناصر عراق

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