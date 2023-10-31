دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

قام محمد البشبيشي ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة برسم جرافيتي على أحد حوائط منزله للمسجد الأقصي وقبة الصخرة، تضامنا مع دولة فلسطين الشقيقة، بعد أزمتها الأخيرة بسبب الاحتلال الغاشم، مشيرا إلى أهمية التكاتف من أجل القضية الفلسطينية وعلى الجميع التضامن وحتى بأقل الإمكانيات.

محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة، فيتو

محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة، فيتو

وعشق محمد الرسم والتلوين منذ طفولته، وبات يجرب العديد من الرسومات المختلفة، وبالرغم من تعليمه الذي يبعد كل البعد عن الرسم فهو تعليم متوسط قسم كهرباء، فإنه عمل على تطوير نفسه بشكل كبير بسنوات الدراسة سواء بالتجربة أو عبر الفيديوهات التعليمية عبر منصة يوتيوب.

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وأكد البشبيشي صاحب ال26 عاما أنه أحب أن يظهر تضامنه على قدر استطاعته عن طريق رسم الجرافيتي، والذي قام بالرسم لمدة 4 ساعات متواصلة، حيث استخدم "مواد سيلر" وهي مواد عازلة حتى لا تتشرب الحوائط الألوان المستخدمة في الرسمة، وبعدها قام بالتخطيط ورسم الجرافيتي بمواد طباشيرية ليقوم بعمل رسمته بشكل متقن، ثم استخدام ألوان طلاء وطبقة ورنيش حتى ينهي الوجه بالكامل.

محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة، فيتو

جانب من الرسومات، فيتو

جانب من الرسومات، فيتو



ويعد الجرافيتي صغيرة بحسب مساحته على أحد الحوائط ولكنه معبرا بشكل كبير على أهمية القضية الفلسطينية وهو عبارة عن رسمة القبة الصخرة والتى تحاصر بأعلام الدول العربية أسفلها للتأكيد على أهمية اتحاد الوطن العربي.

وأكد أنه يحلم بأن يصنع أو يرسم أكبر جرافيتي في العالم ويدخل به موسوعة جينيس، ولكن الأمر ليس بالسهولة فهو يحتاج مساحة كبيرة ما يقرب من مساحة ملعب كرة قدم بالإضافة إلى الدعم المادي بسبب المواد المكلفة المستخدمة في الرسم والتلوين، مشيرًا أنه شارك بعدة مسابقات بمحافظة البحيرة وإبداع بالجمهورية وحصل على مراكز متقدمة.

