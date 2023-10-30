حبس عناصر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات فى البحيرة

قررت النيابة العامة حبس عناصر بؤرة إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى البحيرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية؛ تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الأثمة مُتخذين من دائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما – 70 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 بندقية خرطوش – 5 فرد خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (800,000 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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