الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رياضة

شبانة: هناك ترتيبات لإقصاء الأهلي مبكرا من الدوري الإفريقي

حكم مباراة الأهلي
حكم مباراة الأهلي وصن داونز، فيتو

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيان النادي الأهلي تجاه التحكيم في بطولة الدوري الأفريقي جاء متأخرًا خصوصًا بعدما تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح، وآخرها كان لقاء صنداونز في نصف نهائي البطولة، مشيرًا إلى أنه سبق وحذر من الحكم البنيني ديجيندو.

 

حكم مغمور

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي لا ينظر كثيرًا إلى ما يتردد في وسائل الإعلام، رغم أنه أحيانًا يكون لنا دور كبير واضح من أجل مصلحة الفرق المصرية، ولم نشعر بوجود حسن نية بسبب تغيير موعد اللقاء وأيضًا تعيين حكم مغمور".

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تغيير موعد المباراة

وأضاف: "صنداونز قام بتحويل موعد الساعة الثالثة عصرًا إلى حرب نفسية ضد الأهلي، وتفاجأنا بمستوى الحكم السيئ رغم أننا حذرنا منه، واليوم يصدر النادي بيانًا يطالب فيه بالعدالة خلال المواجهات المقبلة وإيقاف الأخطاء ضد الفريق، احتجاج الأهلي جاء متأخرًا، خصوصًا أنه يتعرض لظلم واضح منذ لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة ثم نتائج المواجهات في بطولة الدوري الإفريقي".

وواصل: "هناك ترتيبات لخروج الأهلي مبكرًا من الدوري الإفريقي، واللاعبين بدلعهم واستهتارهم يساعدون في ذلك، وكذلك استكبار كولر وإدارته للمباريات بشكل خاطئ، وكذلك إدارة النادي لا تتدخل بشكل حاسم".

إصابة إمام عاشور، فيتو

 

لغز إصابة إمام عاشور

وأكد: "في بعض الأحيان اتخاذ المواقف لا بد أن يكون في الوقت المناسب، خصوصًا في ظل وجود كمين واضح للأهلي من أجل إقصائه من البطولة، والنادي يطلب فقط المساواة، وتم مساعدة صنداونز بشكل واضح في تغيير موعد المباراة لصالحه، ولا أعرف سر تأخير خطوات الأهلي، حتى في الأزمات الأخرى بين كولر وبعض اللاعبين لا يوجد هناك تدخل مطلقًا".

 

وأوضح: "تفاجأنا بأن إمام عاشور بات جاهزًا لمواجهة صنداونز يوم الأربعاء، ولأول مرة نسمع عن إصابة رشح في الكاحل، هناك أمور مستجدة على النادي الأهلي تحتاج لتعديل سريع واتخاذ خطوات عاجلة، لتعديل مسار الفريق".

 

وأتم: "كان على الأهلي الاحتجاج على الحكم منذ خمسة أيام، وأن يخرج إعلاميًّا للاعتراض على الحكم البنيني وإدانة الظلم الذي تم التعرض له في المباريات السابقة".

 

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