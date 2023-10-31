خطوات تغيير ميعاد وتاريخ السفر على متن الطائرة

تذكرة السفر، تتيح شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إمكانية تغيير تاريخ ووقت الحجز الخاص بتذكرة السفر إذا كانت القواعد المطبقة على فئة تذكرة الطيران المختارة تسمح بالتغيير.

كيفية تغيير تاريخ ووقت الحجز الخاص بتذكرة السفر

استرجع حجزك.

اضغط على زر "تغيير الرحلات".



قم بإجراء التغييرات وقبول أي رسوم أو فروق في الأسعار قد تنشأ عن هذا التغيير، إن وجدت.



قم بتأكيد التغييرات التي أجريتها.

إن لم يظهر خيار "تغيير الرحلة"، إمَّا بسبب عدم الحضور أو للحجز على رحلة متجهة إلى عدة مدن، فقد لا تتمكن من تغيير حجزك عبر الإنترنت على اير كايرو لتغيير الحجز، يرجى الاتصال بمكتب اير كايرو الأقرب إليك أو اتصل بمركز مركز خدمة العملاء.

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ملاحظات هامة على تذكرة السفر

تخضع التغييرات التي تُجرى على aircairo.com للتوافر والقواعد المطبقة على فئة السعر المرتبطة بتذكرتك المختارة.



تختلف قواعد السعر حسب نوع الفئة المختارة.



تحقق من شروط الفئات والأسعار عند إجراء الحجز على إير كايرو.



يمكن تغيير التاريخ والوقت فقط عبر الإنترنت على إير كايرو.



بالنسبة لجميع التغييرات الأخرى، بما في ذلك تغيير جهة الوصول والحجز للقاصرين المسافرين دون مرافق، أو في حال كانت التغييرات غير مطلوبة لجميع المسافرين، يرجى الاتصال بمكتب إير كايرو الأقرب إليك أو اتصل بمركز مركز خدمة العملاء.