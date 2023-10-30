الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

روسيا تعلن عن إنجاز جديد بمحطة الضبعة النووية (صور)

محطة الضبعة النووية،
محطة الضبعة النووية، فيتو

أعلنت شركة روس أتوم الروسية أنه تم تسليم جهاز الاحتجاز الأساسي للمنطقة النشطة للوحدة الثانية إلى موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.

تركيب جهاز الاحتجاز الأساسي للمنطقة النشطة للوحدة الثانية بمحطة الضبعة

وأشارت إلى أن من المقرر أن يتم تركيب الجهاز للوحدة الثانية بحلول نهاية العام، حيث تم تسليمه في 25 أكتوبر الجاري، بنجاح إلى موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.


ويعد هذا الجهاز من أبرز أنظمة السلامة الفعالة في محطة الضبعة للطاقة النووية وهو جزء من أحدث التكنولوجيا العائدة لمفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+.


ونوهت بأن الشحنة التي تحتوي على الثلاثة المكونات الرئيسية للجهاز غادرت روسيا في 17 أكتوبر  الجاري، حيث بلغ الوزن الإجمالي للشحنة 455 طنًا وتم توصيلها قبل الموعد المحدد.

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بناء محطة الضبعة للطاقة النووية


وقال أليكسي كونونينكو، نائب مدير المشروعات في شركة ASE JSC، والمدير المشرف على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية: "شهدنا اليوم حدثا مهما آخر في مشروعنا، مع توصيل المعدات المطلوبة مسبقا إلى موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية. بدأت أعمال التركيب المتعلقة بجهاز الاحتجاز الأساسي للوحدة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر تركيب الوحدة الثانية قبل نهاية العام. هذه الإنجازات هي نتيجة للعمل المنسق بشكل جيد بين شركة Atomstroyexport JSC، والمقاول الرئيسي وإدارة محطات الطاقة النووية، العميل".


وأضاف المهندس محمد رمضان بدوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، والمشرف العام على مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في إدارة محطات الطاقة النووية: "نحن سعداء بالاحتفال بإنجاز آخر مهم لمشروعنا الرئيسي مع وصول جهاز الاحتجاز الأساسي للوحدة الثانية إلى موقع محطة الضبعة للطاقة النووية. وأكمل فريقنا بنجاح الفحوصات واختبارات القبول المتعلقة بهذه المعدات المطلوبة مسبقا في الاتحاد الروسي قبل شحنها إلى مصر. في وقت سابق من هذا العام، أكملت إدارة محطات الطاقة النووية، بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، جميع الأعمال التحتية المطلوبة لتوصيل المعدات الثقيلة والكبيرة الحجم لمحطة الطاقة النووية من خلال بناء وتشغيل منشأة رصيف في موقع البناء. نتطلع إلى مواصلة تنفيذ المشروع بنجاح وفقا للجداول الزمنية".
 

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