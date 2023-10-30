الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

استمرار جهود الوحدات المحلية بالإسماعيلية للتصدي لمحاولات البناء المخالف (صور)

جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة، فيتو

تواصل الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، جهودها في وقف حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص.   

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 إزالة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية  بالقنطرة شرق 

 حيث قامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، اليوم الاثنين، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل  مخالف بدون ترخيص مبني على أرض زراعية على مساحة ١٠٠ متر، بنطاق قرية عبد ربه حمادة حوش 2 فرع 1، وتم تنفيذ الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

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جانب من أعمال الإزالة، فيتو 
جانب من أعمال الإزالة، فيتو 

وقف تنفيذ تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحيِّ ثان 

كما تمكنت الوحدة المحلية لحيِّ ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، من وقف تنفيذ شدة خشبية، لأعمدة لإحدى الأدوار العليا بدون ترخيص، بشارع المطرية والبحيرة بمنطقة عرايشية مصر، وتم التحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو 

توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو 
جانب من أعمال الإزالة، فيتو 

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

 

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

 

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.


  
حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.   

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التعديات الوحدات المحلية التصدي لمحاولات البناء المخالف الاسماعيلية بالاسماعيلية الأراضى الزراعية بناء مخالف القنطرة شرق حي ثان

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