الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

غلق مزلقان التوفيق بمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية

غلق مزلقان التوفيق
غلق مزلقان التوفيق بالتل الكبير، فيتو

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عن إغلاق مزلقان التوفيق بمركز ومدينة التل الكبير ولمدة 15 يوما.  

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سبب غلق المزلقان 

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إن قرار غلق المزلقان يأتي فى إطار جهود الدولة فى تطوير مزلقانات الجمهورية والصيانة الدورية من قبل السكة الحديد.  

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البديل لمزلقان التوفيق 

ولفتت الشبكة الوطنية للطوارئ عناية المواطنين إلى إنه سوف يتم استخدام مزلقان بترول البعالوة ليكون بديلا لمزلقان التوفيق وذلك حتى الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل. 
 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ جهود وخطط الدولة المعنية بتطوير مزلقانات الجمهورية والصيانة الدورية من قبل هيئة السكك الحديدية. 
 

وكان قد أعلن اللواء كامل الوزير، وزير النقل إن هناك خططا للوصول لـ 10200 كيلو متر سكك حديدية بحلول 2024، و11530 كيلو بحلول 2030. 

 

 وأضاف أن السكك الحديدية تنقل مليون راكب يوميًا، وهناك خطط لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا بحلول 2024، و2 مليون راكب بحلول 2030. 

 

وقال الوزير إن تطوير الإشارات من أهم مشروعات السكك الحديدية، حيث تساهم في القضاء على حوادث المزلقانات، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المزلقانات والإشارات تصل لـ 46.8 مليار جنيه، وتم تنفيذ أعمال بقيمة 9.4 مليار جنيه منه.
 

ومن جهة أخرى كانت قد طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في وقت سابق، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموافاة اللجنة بتقرير يشمل كافة أعمال التطوير الجارية بالمزلقانات ومحطات القطارات على مستوى الجمهورية، وذلك حتى تتمكن اللجنة من ممارسة عملها الرقابى.
 

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