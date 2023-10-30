الانتهاء من رصف طريق مصرف المحسمة في الإسماعيلية لخدمة المزارعين والأهالي

انتهت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعمال رصف الطريق الواصل بين مصرف المحسمة ومحطة صرف صحي عين غصين بطول واحد كيلو متر.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بمشروعات الطرق الداخلية وكذلك المشروعات الخدمية، ومنها محطات المرافق المختلفة وضرورة خلق محاور مرورية مناسبة تسهل الوصول إليها حتى تؤدي الغرض من إنشائها.

تقصير المسافات على المزارعين

وأوضحت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، إنه طبقًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية بضرورة إنشاء ورصف طريق يوصل بين مصرف المحسمة ومحطة صرف صحي عين غصين وتمهيدًا للافتتاح الرسمي، فقد تم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/ 2024.

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تعديل الطريق

ومن الجدير ذكره، أن الطريق كان عبارة عن مدق ترابي عرضه من مترين إلى 3 أمتار وتم توسعته إلى 8 أمتار وتأسيسه ورصفه؛ وذلك لخدمة أهالي المنطقة ومناطق الزراعات حتى محطة الصرف الصحي بقرية عين غصين.



وعلى صعيد أخر كانت قد أعلنت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لشبكة فلتر قرية الحجاز المعروفة بمنطقة الكيلو 2، لسحب المياه الجوفية والسطحية من المنطقة.

بدء العمل التجريبي الأسبوع المقبل

ونوهت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية خلال بيان صادر عنها إن شبكة فلتر منطقة الكيلو 2 سوف تبدأ عملها التجريبي خلال أسبوع، حيث تم الانتهاء من خط الطرد وغرفة التجميع الرئيسية وتركيب الطلمبات، ليتم ضخ المياه الى المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى عبر دفع نفقى اسفل ترعة بورسعيد، وذلك لحل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة الكيلو 2.

مشروع بيئي هام

ويذكر أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات ذات البعد البيئى التى يتم تنفيذها بالمحافظة وتخدم كتلة سكانية كبيرة.

ومن جهة أخرى تنتهى مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية من كافة الأعمال الخاصة بتطوير منظومة صرف مياه الأمطار وتطوير المنشآت والإنارة فى خلال 3 أيام.

أعمال تطوير محور صبرى مبدى

وكان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير محور صبرى مبدى التابع لحي ثالث محافظة الإسماعيلية، والتي تشمل توسيع القطاعات التى لم يتم تطويرها بالطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل اتجاهات الشوارع المتقاطعة مع المحور.

وتشمل أعمال المحور تزويد عدد 5 من البرجولات والكراسى وتطوير القديم منها،وإنشاء مساحة إنتظار بجوار مجمع التأمين الصحى، وتطوير تقاطع المحور مع محور عثمان و(التجارى).

ويعد هذا المشروع ذو أهمية كبرى حيث يعود بالنفع الكبير على المواطنين من خلال تحقيق السيولة المرورية لهذه المناطق، باعتبار أن هذا المحور محورا رئيسيا فى الدخول والخروج للمدينة.

ومن جانبه وجه محافظ الإسماعيلية باستخدام البلاط والبردورات القديمة الصالحة للتركيب حفاظا على المال العام.



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