الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

افتتاح معرض الفن التشكيلي ومحاضرة السمسمية ودورها في المقاومة بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو


قدم قصر الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.   

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افتتاح معرض الفن التشكيلي 

وبدأت الفعاليات بافتتاح شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، لمعرض الفن التشكيلي بعنوان "قصة كفاح شعب " ببهو قصر ثقافة الاسماعيلية بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصار حرب أكتوبر.  

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

عرض 50 لوحة متنوعة 

وعرض بالمعرض 50 لوحة من الأعمال الوطنية لعدد 40 فنانا في مجالات مختلفة من الفن التشكيلي، وعملت على تنفيذ المعرض الفنانة سماح علي، وتألفت لوحات المعرض من لوحات التصوير الزيتي، والأبيض والأسود، بالإضافة إلى الأشغال الفنية، وفن الكولاج، فن الخارف والنحت.  

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جانب من الافتتاح، فيتو

ويذكر أن معركة أكتوبر تعد  ملحمة تاريخية، هامة في تاريخ مصر والتي غيرت الواقع وشكلت المستقبل لشعب مصر العظيم.  

 

و ظلت مصر قبل حرب 6 أكتوبر عام 73 سنوات تعاني الاحتلال والظلم واقتطعت من أرضها سيناء لفتره من الزمن إلا أنها نهضت وواجهت الاحتلال بقوه لاسترداد كرامتها وأرضها في حرب صفعت فيها العدو. 
 

جانب من الورشة، فيتو 
جانب من الورشة، فيتو 

السمسمية ودورها في المقاومة بمدن القناة 

ومن جهة أخرى عقد قصر ثقافة الاسماعيلية  محاضرة بعنوان السمسمية ودروها في المقاومة بمدن القناة حاضرت فيها فاطمة احمد،  باحثة باطلس فلكلور، حيث بدأت  المحاضرة بكلمة ترحيب من محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية،  ثم تحدثت المحاضرة عن السمسمية وتأثيرها على المجتمع تعريف ما هى اله السمسميه وبداياتها وتطورها وهل لها تأثير إلى الآن فى المجتمع ام اندثرت.  

جانب من الورشة، فيتو 
جانب من الورشة، فيتو 
جانب من الورشة، فيتو 

ورشة للرسم الحر 

وعلي هامش المحاضرة أقيمت ورشة رسم حر تدريب سماح علي، وتزينت الورشة بإعلام فلسطين ومصر وانتصارات اكتوبر بمشاركة طلاب مدرسة مصطفي كامل الابتدائية.  

جانب من الورشة، فيتو 
جانب من الورشة، فيتو 
جانب من الورشة، فيتو 
جانب من الورشة، فيتو 
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو


كما قام الطلاب بجولة تفقدية بقصر ثقافة الاسماعيلية منها المسرح الكبير، نادى التكنولوجية، معرض الكتاب، مكتبة الطفل. 

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معرض افتتاح معرض الفن التشكيلي بقصر ثقافة الإسماعيلية الاسماعيلية فرع ثقافة الاسماعيلية السمسمية المقاومة الشعبية اكتوبر

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