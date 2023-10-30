الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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محافظات

تحرير مخالفات تموينية لضبط الأسواق بمحافظة الأقصر

جانب من الرقابة على
جانب من الرقابة على الأسواق

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، الحملات التموينية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

حيث تم تحرير مخالفات تموينية لضبط الأسواق، ورعاية حقوق المواطنين؛ أهمها، تحرير ٢ محضر  عدم وجود ترخيص مخابز سياحية، وعدد ٨ محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، و٢ عدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر بيع سجاير بأزيد من السعر، وعدد ١٢ محضرا عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 عدم إعلان عن أسعار الحديد والأسمنت. 

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يشار إلى أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية، هي إدارة معتمدة بدون تقسيمات منظمة ونظرًا لتوسع النشاط التجاري بدائرة المحافظة فأصبح من الضروري وجود تقسيم تنظيمي يختص بأفرع نشاط التجارة حتى يكون لها حرية ممارسة نشاطها، ونظرًا للاضطرابات الحادة في السوق نتيجة للمنافسة المفتوحة من حيث السعر والجودة وسياسات الإغراق يستلزم إنشاء هذه الإدارات التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وهي:

1. إدارة المعاملات التجارية:

هي إدارة تقوم بالإشراف على المزادات والأوكازيون وتحصيل الرسوم اللازمة للمزادات وأي تخفيضات بالأسواق والمحلات والشركات ومراقبة تنفيذها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لها.
الاختصاصات التفصيلية للإدارة:

مراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في البيوع والمعاملات التجارية.
التنظيم والإشراف على البيع بالمزاد العلني بالتصفية وكذا التصفية الموسمية والأوكازيون.
مراقبة تحصيل وتوريد رسم الخزانة العامة على المبيعات بالمزاد العلني.
دراسة وفحص تقارير التفتيش والرقابة على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات الصادرة.
التفتيش على الدفاتر التجارية ومراقبة تحديد نسب الربح المقررة بالقانون وكذا الإشراف على دفاتر البيع بالتقسيط ودفاتر العملاء.
إعداد تقارير دورية يوميًا عن حالات البيع في موسم الأوكازيون.
التنظيم والإشراف على البيع بالمزاد العلني بالتصفية وكذا التصفية الموسمية (الأوكازيون) وتحصيل وتوريد رسم الخزانة العامة على المبيعات بالمزاد العلني.
إجراء الاتصالات اللازمة بين المديرية والوزارة في شأن توحيد التعليمات والأسس التي تم إتباعها في مجال البيوع التجارية.
بحث الشكاوى التي ترد من الجمهور والرد عليها.

2.   إدارة الرقابة التجارية:

تقوم هذه الإدارة بالرقابة على أعمال الغش التجاري والبيانات والعلامات التجارية والسجلات وأخذ العينات ومراقبة كافة السلع الغير غذائية المستوردة والمحلية كما تقوم بالإشراف على منافذ البيع الجماعية المؤقتة والتي تبيع بالتقسيط.

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الأقصر تموين الاقصر فيتو ضبط الأسواق محافظة الأقصر

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