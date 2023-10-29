الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

وقف 3 حالات للبناء المخالف بمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الازالة،
جانب من أعمال الازالة، فيتو

واصلت الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة الإسماعيلية، جهودها في وقف حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص.  
 

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وقف أعمال شدة خشبية

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب التابعة، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة لشدة خشبية على مساحة 150 مترا، وذلك للبناء بدون ترخيص في منطقة عزبة الصعايدة.  

جانب من أعمال الازالة، فيتو

وقف حالتي بناء مخالف 

كما تم إزالة شدة خشبية على مساحة 200 متر بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لدور أول علوي على مساحة 120 مترا، تم تنفيذ جميع الإزالات السابق ذكرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

جانب من أعمال الازالة، فيتو

توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين. 

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

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بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي. 

 

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد. 


  
حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا. 

 

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.    

 

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