الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الآيس كوفي، زي المحلات وأوفر وألذ

آيس كوفي احترافي،
آيس كوفي احترافي، فيتو

طريقة عمل الآيس كوفي، من وصفات المشروبات المثلجة التي يحاول إجادتها الكثيرين، وذلك لأنها تباع في الكافيهات بأسعار عالية ولا يمكن للكثيرين شراؤها بشكل منتظم، خاصة أن عشاق الآيس كوفي يودون شربه كثيرًا ليمنحهم الطاقة، إلى جانب طعمه المميز، ولذلك الحل الأمثل هو تعلم طريقة عمل الآيس كوفي في البيت.

 

طريقة عمل الآيس كوفي، بطريقة احترافية 

المكونات

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان كلاسيك

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي اختياري (اختياري).

Advertisements

مكعبات ثلج

 

طريقة عمل الآيس كوفي

ضعي ملعقة القهوة سريعة الذوبان في الكوب، والسكر، وأضيفي إليها ملعقتين الماء الساخن، واضربيهم معا جيدا، ويفضل ضربهم بمضرب النسكافيه.

املئي الكوب بالثلج.

صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج، ويقلب ليكون لديك ألذ كوب من الآيس كوفي.

 

طريقة عمل براونيز بالمارشميلو وكريمة الشوكولاتة

براونيز بالمارشميلو

وحتى يكتمل الاستمتاع بفنجان الآيس كوفي، يمكنك تعلم طريقة عمل البراونيز، فهو من أنواع الكيك المناسبة مع الآيس كوفي، وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل البراونيز بالمارشميلو، وكريمة الشوكولاتة، حتى يمكنك الاستماع بهذا المزيج من الايس كوفي والبراونيز.

 

مقادير عمل البراونيز: 

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة (200 جرام) 

2 كوب سكر بودرة 

ثلث كوب كاكاو خام غامق 

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة 

كوب ونصف دقيق 

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 باكو فانيليا 

نصف ملعقة صغيرة ملح 

2 كوب مارشميلو ميني أو عادي. 

 

مقادير كريمة الشوكولاتة للزينة:

 نصف كوب زبدة لينة 

2 كوب سكر بودرة منخول (سكر أيسنج ) 

ربع كوب حليب سائل. 

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

فانيليا. 

 

طريقة عمل البراونيز:

نسخن الفرن على 175 درجة مئوية، ونحضر صينية مربعة مقاس 10 ×15 بوصة، وتبطن بورق الزبدة.

نجهز الكيكة؛ بخفق الزبدة اللينة مع سكر البودرة، حتى يصبح خليط هش على سرعة عالية.

نضيف البيض والفانيليا، ونخفق على سرعة عالية.

ننخل الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج بودر، ونضيفه على سرعة بطيئة.

نصب الخليط فى الصينية وندخله الفرن، ويترك من 22 إلى 25 دقيقة، حتى يخبز.

نخرج كيك البراونيز من الفرن، وعلى الوجه نرص قطع المارشميلو، وندخل الصينية مرة أخرى الفرن، لمدة 3 دقائق فقط، حتى يذوب المارشميلو قليلًا.

نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تمامًا.

 

ثم نجهز كريمة التزيين، بخفق الزبدة مع سكر البودرة والكاكاو جيدًا، ثم نضيف الحليب والفانيليا، ونخفق حتى تصبح الكريمة هشة وناعمة، ثم نزين بها الوجه.

نقطع الكيكة مربعات، وتقدم بالهنا والشفا، مع كوب الآيس كوفي من صنع يديك.

طريقة عمل الحجازية حلوى مصرية سريعة التحضير

طريقة عمل الزلابية المقرمشة، احترافية وتوفر في الميزانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة عمل الأيس كوفي الآيس كوفي في البيت طريقة عمل الايس كوفي في المنزل طريقة عمل الأيس كوفي بالشيكولاتة

مواد متعلقة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو بأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة البرتقال، في البيت زي الجاهزة

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات متوقعة في خطاب حسن نصر الله المرتقب اليوم

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود وإصابة إثنين آخرين في اشتباكات بقطاع غزة

جيش التحرير الوطني الكولومبي يعلن موعد الإفراج عن والد نجم ليفربول

بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

رغم تهديدات القتل لدعمها فلسطين، جيجي حديد تتجول في نيويورك بمفردها (صور)

وزير الخارجية لـ CNN: وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "مثيرة للسخرية"

فوائد عصير الخيار، لإنقاص الوزن وتنظيم السكر في الدم

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

القضاء الأمريكي يدين مؤسس ثاني أكبر شركة للعملات المشفرة بالاحتيال

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

طرح جديد للأراضي للتخصيص الفوري (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية