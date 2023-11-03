طريقة عمل الآيس كوفي، زي المحلات وأوفر وألذ

طريقة عمل الآيس كوفي، من وصفات المشروبات المثلجة التي يحاول إجادتها الكثيرين، وذلك لأنها تباع في الكافيهات بأسعار عالية ولا يمكن للكثيرين شراؤها بشكل منتظم، خاصة أن عشاق الآيس كوفي يودون شربه كثيرًا ليمنحهم الطاقة، إلى جانب طعمه المميز، ولذلك الحل الأمثل هو تعلم طريقة عمل الآيس كوفي في البيت.

طريقة عمل الآيس كوفي، بطريقة احترافية

المكونات

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان كلاسيك

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 كوب حليب أو ماء بارد

1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي اختياري (اختياري).

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مكعبات ثلج

طريقة عمل الآيس كوفي

ضعي ملعقة القهوة سريعة الذوبان في الكوب، والسكر، وأضيفي إليها ملعقتين الماء الساخن، واضربيهم معا جيدا، ويفضل ضربهم بمضرب النسكافيه.

املئي الكوب بالثلج.

صبي الحليب أو الماء البارد على الثلج، ويقلب ليكون لديك ألذ كوب من الآيس كوفي.

طريقة عمل براونيز بالمارشميلو وكريمة الشوكولاتة

براونيز بالمارشميلو

وحتى يكتمل الاستمتاع بفنجان الآيس كوفي، يمكنك تعلم طريقة عمل البراونيز، فهو من أنواع الكيك المناسبة مع الآيس كوفي، وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل البراونيز بالمارشميلو، وكريمة الشوكولاتة، حتى يمكنك الاستماع بهذا المزيج من الايس كوفي والبراونيز.

مقادير عمل البراونيز:

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة (200 جرام)

2 كوب سكر بودرة

ثلث كوب كاكاو خام غامق

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 باكو فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب مارشميلو ميني أو عادي.

مقادير كريمة الشوكولاتة للزينة:

نصف كوب زبدة لينة

2 كوب سكر بودرة منخول (سكر أيسنج )

ربع كوب حليب سائل.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

فانيليا.

طريقة عمل البراونيز:

نسخن الفرن على 175 درجة مئوية، ونحضر صينية مربعة مقاس 10 ×15 بوصة، وتبطن بورق الزبدة.

نجهز الكيكة؛ بخفق الزبدة اللينة مع سكر البودرة، حتى يصبح خليط هش على سرعة عالية.

نضيف البيض والفانيليا، ونخفق على سرعة عالية.

ننخل الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج بودر، ونضيفه على سرعة بطيئة.

نصب الخليط فى الصينية وندخله الفرن، ويترك من 22 إلى 25 دقيقة، حتى يخبز.

نخرج كيك البراونيز من الفرن، وعلى الوجه نرص قطع المارشميلو، وندخل الصينية مرة أخرى الفرن، لمدة 3 دقائق فقط، حتى يذوب المارشميلو قليلًا.

نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تمامًا.

ثم نجهز كريمة التزيين، بخفق الزبدة مع سكر البودرة والكاكاو جيدًا، ثم نضيف الحليب والفانيليا، ونخفق حتى تصبح الكريمة هشة وناعمة، ثم نزين بها الوجه.

نقطع الكيكة مربعات، وتقدم بالهنا والشفا، مع كوب الآيس كوفي من صنع يديك.