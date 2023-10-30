الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

لجنة الأسرة بالكنيسة الأرثوذكسية تناقش مشاكل المتزوجين

لجنة الأسرة بالكنيسة
لجنة الأسرة بالكنيسة الأرثوذكسية، فيتو

أقامت اللجنة المجمعية الفرعية لخدمة المتزوجين بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار يومين، المؤتمر الخامس للمتزوجين بإيبارشيات الوجه البحري تحت عنوان "قضايا وحلول"، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح.

 

وتولى صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والمقرر المساعد للجنة الأسر ومقرر لجنة خدمة المتزوجين الفرعية، بينما حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاوس، نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، وعدد من متخصصين في معهد المشورة الأرثوذكسية.

 

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وعقد نيافته في المؤتمر الذي حضره ١٠٠ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ثلاثين إيبارشية من الوجه البحري ومن مناطق القاهرة والإسكندرية، ندوة مفتوحة لأعضاء المؤتمر لمناقشة قضايا الأسرة وبحث التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

 

الكنيسة الأرثوذكسية توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر 

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

 

وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والسيد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

 

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.

 

الأنبا سيداروس يترأس لقاء كهنة إيبارشية عزبة النخل

التقى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس، بمجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل في لقاءهم الدوري، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بالمرج الشرقية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا سيداروس عن الجانب الرعوي في حياة الراعي، ثم كلمة للأب القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مار مرقس كليوبترا عن سلامة الخدمة، ثم أسئلة عن خبرات في الخدمة.

3 اساقفة يشاركون في مؤتمر كهنة إيبارشية شبين القناطر

نظمت إيبارشية شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس مؤتمر للآباء كهنة إيبارشية شبين القناطر، لمدة يومين تحت عنوان "حسب قلبي"، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

حاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه وشباب اسكندرية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأب القمص يوحنا باقي، والأب القس مايكل اسحق.

تضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي والمحاضرات، تسبحة نصف الليل، ومناقشة بعض الأمور الرعوية.

الأنبا رافائيل يرسم شمامسة جدد لمنطقة الأنبا رويس بكاتدرائية العباسية

شهدت أرض الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رسامة ٥٤ شماس في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، بيد نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

وصلى نيافة الأنبا  رافائيل القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا رافائيل  ٢٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة أغنسطس،  و٢٦ آخرين في رتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها، وشعبها من بينهم أسر الشمامسة الجدد.

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