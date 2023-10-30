فرانس فوتبول تعلن ترتيب الكرة الذهبية من المركز السادس عشر إلى العشرين

أعلنت صحيفة فرانس فوتبول المسئولة عن حفل الكرة الذهبية، ترتيب الفائزين من المركز المركز السادس عشر إلى العشرين في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023.

وجاء ترتيب اللاعبين على النحو التالي:

ترتيب الفائزين من المركز السادس عشر إلى المركز العشرين

16 الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي

17 الجورجي كفاراتسخيليا لاعب نابولي

18 الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

19 الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ

20 الأرجنيتني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023



وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قائمة المرشحين الـ30 التي كشفت عنها الصحيفة وجاءت كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

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كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

جود بيلينجهام (ريال مدريد وبروسيا دورتموند)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

كفاراتسخيليا (نابولي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

ايرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

إلكاي جندوجان (مانشستر سيتي - برشلونة)

ياسين بونو (إشبيلية- الهلال السعودي)

جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

رودري (مانشستر سيتي )

جريزمان (أتلتيكو مدريد)

ليونيل ميسي (باريس سن جيرمان - إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

ليفاندوفسكي (برشلونة)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نابولي)

هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيم مين جاي (نابولي - بايرن ميونخ)

كيفية التصويت على الجوائز

الكرة الذهبية للرجال شارك في التصويت عليها مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين.

الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا.

أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.

تاريخ جائزة الكرة الذهبية

وتم إنشاء الجائزة في عام 1956 من قبل المجلة الفرنسية، وكان ستانلي ماثيوز هو أول من يفوز بها، وفي عام 2010 تم دمج الكرة الذهبية مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ومع ذلك انتهى الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و"فرانس فوتبول" في عام 2016، وتم تغيير الجائزة مرة أخرى إلى "الكرة الذهبية".

حتى عام 1995، كانت الجائزة متاحة فقط للاعبين الأوروبيين، قبل أن تتوسع لتشمل أي لاعب ينشط في بلد أوروبي.

بداية من عام 2007 أصبحت الكرة الذهبية جائزة عالمية متاحة لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

معايير الفوز بالكرة الذهبية

قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.

وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.