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رياضة

25 لاعبا في معسكر منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، استقر وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، على استدعاء 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل، في ختام تحضيرات الفريق للمشاركة في دورة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين.

وعقب إنتهاء المعسكر الذي يستمر حتى موعد السفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، سيصطحب وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب 22 لاعبا فقط إلى تونس، وفقا للائحة البطولة، وهو ما يعني إ٦ستبعاد 3 لاعبين من بين اللاعبين الـ25 الذين سيشاركون في المعسكر.

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وينطلق معسكر منتخب الشباب إستعدادا لبطولة دورة شمال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، في أحد الفنادق بشرق القاهرة، ويستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم 11 نوفمبر.

موعد السفر إلى تونس

حدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا. 

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر

أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر. 

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته. 

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

بداية تحضيرات منتخب الشباب لدورة شمال أفريقيا

ودخل منتخب الشباب أول معسكراته التدريبية يوم الأحد الماضي بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا ويستمر المعسكر حتى الجمعة المقبل.

وكان منتخب مصر للشباب استهل استعداداته لدورة شمال أفريقيا بخوض معسكرين تدريبيين، الأول أقيم في الإسماعيلية واستمر 6 أيام، وشارك به 34 لاعبًا، ضمن مرحلة انتقاء العناصر التي تصلح لتمثيل المنتخب المصري في المنافسات الرسمية القادمة.

ثم دخل منتخب الشباب معسكرا تدريبيا مفتوحا على مدار ثلاثة أيام على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، اختتم الجمعة الماضي، وشهد إستدعاء 50 لاعبا آخرين، على مجموعتين كل مجموعة ضمت 25 لاعبًا.

وائل رياض يشيد بمعسكر الإسماعيلية

أشاد وائل رياض المدير الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بمعسكر الإسماعيلية الذي يعتبر الأول لهذا الفريق، مؤكدا أنه حقق الكثير من أهدافه، واستفاد الجهاز الفني واللاعبون منه بشكل كبير.

أضاف وائل رياض: إن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز، ومازال لديهم الأفضل لتقديمه لمنتخب مصر، لافتا إلي أنه سيتابعهم باستمرار مع أنديتهم، للتأكد من تطور مستواهم.

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2005: وائل رياض مديرًا فنيًّا، علاء عبده مدربًا عامًّا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًّا. 

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