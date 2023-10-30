تفاصيل فوز ميسي بالكرات الذهبية السبع في تاريخه

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي جائزة الكرة الذهبية سبع مرات خلال مشواره الكروي ومرشح بقوة لحصد لقبه الفردي الثامن في هذه الجائزة.

ونقدم لكم خلال الاسطر التالية تفاصيل فوز ميسي بالكرة الذهبية طوال تاريخه:

تاريخ ميسي مع الكرة الذهبية

وحصد ميسي الكرة الذهبية ثماني مرات في تاريخه أولها عام 2009 ثم 2010 و2011و 2012 و2015 و2019 و2021 وآخرها لهذا العام 2023.

موسم 2009 حصد ليونيل البالون دور بعد حصوله على 473 صوتا حيث تغلب على كريستيانو رونالدو الذي حصل على 233 وتشافي الذي حصد 130 صوتا.

موسم 2010 فاز ميسي بعد منافسة شرسة زميلة السابق إنييستا حيث حصل على نسبة 22.6% بينما حصل إنييستا على 17.3%.

موسم 2011 نجح ميسي في الفوز بالكرة الذهبية بفارق كبير عن أقرب منافس له حيث حصل على 47.8% وحصل اقرب منافسيه رونالدو علي 21.6%.

موسم 2012 حققها ميسي بعد حصوله علي 41.6% بينما جاء رونالدو خلفه بعد حصوله على 23.6%.

موسم 2015 حصد ميسي الكرة الذهبية بنسبة 41.3% بعد التفوق على رونالدو الذي حصل على 27.7%.

موسم 2019 تمكن ليونيل من انتزاع الجائزة بعد منافسة عصيبة أمام فان دايك مدافع ليفربول حيث جمع ميسي 686 نقطة وجمع فان دايك 679.

موسم 2021 فاز بها ميسي بعد حصوله على 613 نقطة متغلبا على ليفاندوفسكى الذي حصد 580 نقطة.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قائمة المرشحين الـ30 التي كشفت عنها الصحيفة وجاءت كالتالي:

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محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

جود بيلينجهام (ريال مدريد وبروسيا دورتموند)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

كفاراتسخيليا (نابولي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

إلكاي جندوجان (مانشستر سيتي - برشلونة)

ياسين بونو (إشبيلية- الهلال السعودي)

جوليان ألفاريز ( مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

رودري (مانشستر سيتي )

جريزمان (أتلتيكو مدريد)

ليونيل ميسي (باريس سن جيرمان - إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

ليفاندوفسكي (برشلونة)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نابولي)

هاري كين (توتنهام - بايرن ميونخ)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

كيم مين جاي (نابولي - بايرن ميونخ)

كيفية التصويت على الجوائز

الكرة الذهبية للرجال شارك في التصويت عليها مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس المصوتين على جائزة ياشين.

الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا.

أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.

تاريخ جائزة الكرة الذهبية



وتم إنشاء الجائزة في عام 1956 من قبل المجلة الفرنسية، وكان ستانلي ماثيوز هو أول من يفوز بها، وفي عام 2010 تم دمج الكرة الذهبية مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ومع ذلك انتهى الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و"فرانس فوتبول" في عام 2016، وتم تغيير الجائزة مرة أخرى إلى "الكرة الذهبية".

حتى عام 1995، كانت الجائزة متاحة فقط للاعبين الأوروبيين، قبل أن تتوسع لتشمل أي لاعب ينشط في بلد أوروبي.

بداية من عام 2007 أصبحت الكرة الذهبية جائزة عالمية متاحة لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

معايير الفوز بالكرة الذهبية

قررت "فرانس فوتبول" الكشف عن معايير مختلفة هذا العام، وهو ما أعلنته بعد انتهاء التصويت.

وذكرت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.

كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.