تدريب 105 أطباء وممرضين بجامعة أسيوط على أساسيات الرعاية العاجلة أثناء الحمل والولادة

نظمت مستشفى صحة المرأة الجامعي بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة برنامجًا تدريبيًا، عن: "أساسيات الرعاية العاجلة أثناء الحمل، والولادة"، خلال الفترة من ١٥ أكتوبر الجاري، والممتدة أعماله حتى الأول من نوفمبر، والذي ينطلق في إطار المشروع التدريبي المشترك؛ الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف تدريب أطباء أمراض النساء والتوليد؛ في جامعات صعيد مصر.

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مستشفى صحة المرأة

يأتي البرنامج التدريبي بمشاركة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، ورئيس القسم، والدكتور كمال زهران، أستاذ أمراض النساء والتوليد، والمشرف العام على البرنامج التدريبي، وبمشاركة لفيف من أطباء قسم أمراض النساء والتوليد، وعدد من هيئة التمريض؛ من مختلف جامعات صعيد مصر.

رفع كفاءة أطباء أمراض النساء

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن البرنامج التدريبي يستهدف؛ رفع كفاءة أطباء أمراض النساء والتوليد؛ من مختلف جامعات صعيد مصر (المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان)، إلى جانب الأطباء، وفرق التمريض، والعاملين بالقطاع الخاص، ومستشفيات وزارة الصحة؛ في كل ما يخص الرعاية العاجلة أثناء الحمل، والولادة؛ وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، والممتد داخل إطار الجامعة، وخارجها، وتصب في النهاية لصالح آلاف المرضى.

وقدّم الدكتور محمود عبد العليم؛ محاضرةً تناول من خلالها: الرعاية الصحية أثناء مراحل الولادة الأولى، والثانية، والثالثة، وكيفية التعامل الطبي مع حالات النزيف بعد الولادة، والرعاية الصحية أثناء مراحل الولادة الطبيعية وكيفية الحفاظ على صحة الأم والطفل.

وصرّح الدكتور كمال زهران، أن البرنامج التدريبي بجامعة أسيوط؛ يستهدف علي مدى ثلاثة أسابيع؛ تدريب نحو 105 أطباء وممرضين منهم (60) طبيبًا، ما بين النواب، والأخصائيين، والاستشاريين بوزارة الصحة، إلى جانب تدريب (15) بقسم أمراض النساء والتوليد بالجامعة، فضلًا عن تدريب نحو (30) ممرضة من العاملات بالقطاع الخاص؛ وذلك تحت إشراف أساتذة كلية التمريض بالجامعة.