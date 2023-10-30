الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تدريب 105 أطباء وممرضين بجامعة أسيوط على أساسيات الرعاية العاجلة أثناء الحمل والولادة

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي بمستشفى جامعة أسيوط، فيتو

نظمت مستشفى صحة المرأة الجامعي بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة برنامجًا تدريبيًا، عن: "أساسيات الرعاية العاجلة أثناء الحمل، والولادة"، خلال الفترة من ١٥ أكتوبر الجاري، والممتدة أعماله حتى الأول من نوفمبر، والذي ينطلق في إطار المشروع التدريبي المشترك؛ الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف تدريب أطباء أمراض النساء والتوليد؛ في جامعات صعيد مصر.

Advertisements

 

مستشفى صحة المرأة

 

يأتي البرنامج التدريبي بمشاركة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، ورئيس القسم، والدكتور كمال زهران، أستاذ أمراض النساء والتوليد، والمشرف العام على البرنامج التدريبي، وبمشاركة لفيف من أطباء قسم أمراض النساء والتوليد، وعدد من هيئة التمريض؛ من مختلف جامعات صعيد مصر.

 

رفع كفاءة أطباء أمراض النساء

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن البرنامج التدريبي يستهدف؛ رفع كفاءة أطباء أمراض النساء والتوليد؛ من مختلف جامعات صعيد مصر (المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان)، إلى جانب الأطباء، وفرق التمريض، والعاملين بالقطاع الخاص، ومستشفيات وزارة الصحة؛ في كل ما يخص الرعاية العاجلة أثناء الحمل، والولادة؛ وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، والممتد داخل إطار الجامعة، وخارجها، وتصب في النهاية لصالح آلاف المرضى.

 

 

 

 وقدّم الدكتور محمود عبد العليم؛ محاضرةً تناول من خلالها: الرعاية الصحية أثناء مراحل الولادة الأولى، والثانية، والثالثة، وكيفية التعامل الطبي مع حالات النزيف بعد الولادة، والرعاية الصحية أثناء مراحل الولادة الطبيعية وكيفية الحفاظ على صحة الأم والطفل.

 

اجتماع جامعة أسيوط الأهلية يُعلن تعيين مصطفى حسن أمينًا عامًا لها

جامعة أسيوط تنظم ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

وصرّح الدكتور كمال زهران، أن البرنامج التدريبي بجامعة أسيوط؛  يستهدف علي مدى ثلاثة أسابيع؛ تدريب نحو 105 أطباء وممرضين منهم (60) طبيبًا، ما بين النواب، والأخصائيين، والاستشاريين بوزارة الصحة، إلى جانب تدريب (15) بقسم أمراض النساء والتوليد بالجامعة، فضلًا عن تدريب نحو (30) ممرضة من العاملات بالقطاع الخاص؛ وذلك تحت إشراف أساتذة كلية التمريض بالجامعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الأمم المتحدة البرنامج التدريبي المستشفيات الجامعية النساء والتوليد الولادة الطبيعية أمراض النساء جامعة أسيوط هيئة التمريض مستشفي صحة المراة الجامعي مستشفي صحة المرأة

مواد متعلقة

اجتماع جامعة أسيوط الأهلية يُعلن تعيين مصطفى حسن أمينًا عامًا لها

نادى القصة بأسيوط ينظم جلسة لمناقشة رواية المزيفون

بمشاركة مديري المدارس، غلق تجمعات القمامة بحي شرق أسيوط

محافظة أسيوط تختتم مسابقات ألعاب القوى والمواهب للمكفوفين

جامعة أسيوط تفتتح المعرض الفني «ارتجال» بكلية الفنون الجميلة

الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، أهم توصيات مؤتمر الهندسة المدنية بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تنظم ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

تشكيل لجان ميدانية لحصر المنازل والأراضي المتعارضة مع محور منفلوط بأسيوط

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل