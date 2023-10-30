طرح أغنية نظرة وغمزة لـ محمد رمضان وسيكلز (فيديو)

طرح المغني سيكلز أغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان والتي جاءت بعنوان “نظرة وغمزة”، وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية محمد رمضان مع المغني سيكلز

أغنية نظرة وغمزة من تأليف محمد رمضان وسيكلز وفرغلي بلاكس.

وكان الفنان محمد رمضان كشف عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن طرحه لأغنية جديدة مساء اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر، وذلك تحت عنوان "عيد ميلادي" مع المغني سكيلز.

وأكد محمد رمضان أنه طلب من الشركة المنتجة تأجيل طرح الأغنية نظرا للظروف الراهنة والحرب على قطاع غزة، إلا أن شركة الإنتاج رفضت طلبه.

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مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها



وكتب محمد رمضان قائلا: "أغنية النهاردة عيد ميلادي، مع المغني سكيلز، طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي، لأن ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

محمد رمضان يوجه رسالة لقناة إسرائيلية

وكان الفنان محمد رمضان نشر في وقت سابق مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر وجه خلاله رسالة إلى القناة العاشرة التابعة للكيان الصهيوني.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية تحث الشعب الإسرائيلي على مقاطعة أعمالي، لأنني قمت بعمل فيديو يحث العرب على الاتحاد للدفاع عن إخواتنا وأهلنا ودمنا في غزة".

وأضاف رمضان خلال الفيديو: "أنا أقول لهم إن هذا أقل واجب تجاه إخوتي، والواجب التاني ودي رسالة ليكم في القناة العاشرة إن اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله سيكون أبو عبيدة".