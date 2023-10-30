دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية "شارك.. الكلمة كلمتك" الانتخابات الرئاسية مصر 2024 "لقاء العاصمة" والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط سابقًا، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة ولفيف من الشباب وممثلي البرلمان الشبابي.

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دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين تلاها كلمات الحضور والمحاضرة الرئيسية باللقاء للدكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط الذي أكد خلالها أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لافتًا إلى ضرورة نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

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الانتخابات الرئاسية المقبلة



وطالب محافظ أسيوط الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عن طريق متابعة الأحداث السياسية وحضور الندوات والمؤتمرات والمناقشات السياسية والانخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية هويتهم وتطوير قدراتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم لافتًا إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب مشيرًا إلى أهمية الفعاليات والندوات ومثل تلك الحملات التي تنظمها الشباب والرياضة في رفع الوعي لدى الشباب وتنمية روح الانتماء والولاء والمشاركة في حل المشكلات دون التأثر بالأفكار السلبية التي تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.



وأضاف علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه سيتم تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والأحياء خلال الأيام القادمة ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.

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