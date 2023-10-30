ضبط 26 قضية مخدرات و45 قطعة سلاح نارى  فى دمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان – دمياط)،حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 26 قضية مخدرات و45 قطعة سلاح نارى مديرية أمن أسيوط ضبط (45) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش- 3 طبنجات - 27 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهم لـ 31 منهم معلومات جنائية")



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وضبط (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,430 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,980 كيلو جراما- كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (21 متهم لـ 18 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (972) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

وضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية وتنفيذ (617) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط



ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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