الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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حوادث

حبس عاطل وربة منزل 4 أيام بتهمة ارتكاب جرائم السرقات في قنا

حبس عاطل وربة منزل،
حبس عاطل وربة منزل، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عاطل وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ارتكاب جرائم السرقات في قنا. 

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كما تمكنت مديرية أمن قنا من ضبط (ربة منزل وعاطل "له معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) لقيامهما باستدراج سائق سيارة "أجرة" وسرقة (السيارة "الأجرة"- هاتف محمول) منه وقيام العاطل بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى إلى إصابة السائق بالقدم.

 

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على متعلقاته، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح المستخدم "فرد محلى وطلقتين" والسيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما).
 

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