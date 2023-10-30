حبس عاطل وربة منزل 4 أيام بتهمة ارتكاب جرائم السرقات في قنا
قررت النيابة العامة حبس عاطل وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ارتكاب جرائم السرقات في قنا.
كما تمكنت مديرية أمن قنا من ضبط (ربة منزل وعاطل "له معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) لقيامهما باستدراج سائق سيارة "أجرة" وسرقة (السيارة "الأجرة"- هاتف محمول) منه وقيام العاطل بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى إلى إصابة السائق بالقدم.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على متعلقاته، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح المستخدم "فرد محلى وطلقتين" والسيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.