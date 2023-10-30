تركي آل الشيخ: مفاجآت وحفلات في موسم الرياض 2023

موسم الرياض، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

وانطلقت أول أمس فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

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موسم الرياض 2023

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى!



حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم ❤️#RiyadhSeason#BigTime



Riyadh Season 2023 has arrived with new surprises, grand celebrations, and bigger-than-ever experiences!



Boulevard City is ready for you!… pic.twitter.com/x2LJf1wQTQ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 30, 2023

ومن ناحية أخري، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”.